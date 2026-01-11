سعد: لا معالجة جدية لأزمة النفايات في صيدا

كتب للتنظيم الشعبي النائب الدكتور على منصة "أكس": "يجري في وجزين ....هروب من فساد عميم إلى تخبط سياسي بنكهة طائفية...وا أسفاه ...لا حاكمة ولا الحكومة حاضرة ولا المعالجة منجزة... لنلتقي جميعاً صيدا وجزين على أرض جبل النفايات...".

