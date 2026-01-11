بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا

استقبلت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري في الهلالية – ، وفدًا من مديري فروع عدد من كليات في المدينة، بحضور المنسق العام لتيار في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومنسق قطاع التعليم العالي الدكتور محمد قبرصلي.



وضمّ الوفد مديري كليات التكنولوجيا، والحقوق والعلوم السياسية، والصحة العامة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة التعليمية.



وخلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة بالعام الجديد، وجرى بحث انتظام العام الجامعي، وملف التفرغ ، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا الملف.



كما اطلعت أوضاع الكليات وأبرز الأكاديمية والإدارية التي تشكّل أولوية في المرحلة الراهنة.

Advertisement