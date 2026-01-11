تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بهية الحريري تبحث أزمة كليات الجامعة اللبنانية في صيدا

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:05
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في فيلا الحريري في الهلالية – صيدا، وفدًا من مديري فروع عدد من كليات الجامعة اللبنانية في المدينة، بحضور المنسق العام لتيار المستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومنسق قطاع التعليم العالي الدكتور محمد قبرصلي.

وضمّ الوفد مديري كليات التكنولوجيا، والحقوق والعلوم السياسية، والصحة العامة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة التعليمية.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد التهنئة بالعام الجديد، وجرى بحث انتظام العام الجامعي، وملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن الوطني في هذا الملف.

كما اطلعت الحريري على أوضاع الكليات وأبرز القضايا الأكاديمية والإدارية التي تشكّل أولوية في المرحلة الراهنة.
الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

الحريري على

في الجامعة

اللبنانية

أكاديمية

المستقبل

