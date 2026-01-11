تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بعلبك.. وهذا ما عثر عليه الجيش (صور)

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:39
أعلنت قيادة الجيش في بيان عن أن وحدات من الجيش نفّذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة - بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى، حسب البيان، في بلدة مجدلون – بعلبك، المواطن (ر.م.) لعدم امتثاله لعناصر الحاجز ولحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.
وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
Image
Image
Image
 
