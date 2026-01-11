عمليات دهم لمنازل مطلوبين في بعلبك.. وهذا ما عثر عليه الجيش (صور)

أعلنت في بيان عن أن وحدات من الجيش نفّذت عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة - ، وأوقفت المواطن (ع.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وأسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى، حسب البيان، في بلدة – بعلبك، المواطن (ر.م.) لعدم امتثاله لعناصر الحاجز ولحيازته سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف.وسُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.