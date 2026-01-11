تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:48
تفقد النائب وائل أبو فاعور المنطقة الصناعية في ظهر الأحمر، حيث عقد اجتماعًا مع أصحاب المصانع في معمل "بلاستي راما"، بحضور فعاليات بلدية وحزبية ودينية، إضافة إلى عدد من الصناعيين في قضاء راشيا.

وخلال اللقاء، عرض الصناعيون واقع المنطقة الصناعية، مشددين على أهمية تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب التوسع الصناعي وتحقيق شروط العمل الحديث، بما يواكب الطموحات الاقتصادية والبيئية للمنطقة.

وأكد أبو فاعور أن الهدف من الجولة هو إطلاق مسار عملي لتحويل المنطقة الصناعية إلى مدينة صناعية متكاملة قادرة على استقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل واسعة، خصوصًا في صناعات خفيفة غير ملوِّثة ولا تشكّل خطرًا على البيئة أو السكان.

وأشار إلى أن قضاء راشيا يمتلك مقومات اقتصادية متعددة من الزراعة والسياحة إلى الوظائف العامة، لكن الصناعة يمكن أن تشكّل رافعة أساسية للتنمية إذا جرى دعمها بخطة متكاملة بين البلديات واتحاد البلديات والصناعيين.

وشدد على ضرورة تحسين البنى التحتية، من كهرباء ومياه وطرقات وصرف صحي ومحطات تكرير، مذكّرًا بأن مشاريع المدن الصناعية التي كانت مطروحة سابقًا تعطلت بسبب الأزمة الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على خطوات عملية لتطوير المنطقة الصناعية، على أن يتولى أبو فاعور متابعة الملف مع الجهات الرسمية المختصة لتحسين الخدمات وتأمين متطلبات التوسع الصناعي.
لبنان

إقتصاد

المنطقة الصناعية

الجهات الرسمية

اتحاد البلديات

وائل أبو فاعور

أبو فاعور

بو فاعور

وائل أبو

حسين ال

