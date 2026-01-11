أبو فاعور يطلق معركة تطوير الصناعة في راشيا

تفقد النائب في ظهر الأحمر، حيث عقد اجتماعًا مع أصحاب المصانع في معمل "بلاستي "، بحضور فعاليات بلدية وحزبية ودينية، إضافة إلى عدد من الصناعيين في قضاء .



وخلال اللقاء، عرض الصناعيون واقع المنطقة الصناعية، مشددين على أهمية تطوير بنيتها التحتية لتكون قادرة على استيعاب التوسع الصناعي وتحقيق شروط العمل الحديث، بما يواكب الطموحات الاقتصادية والبيئية للمنطقة.



وأكد أن الهدف من الجولة هو إطلاق مسار عملي لتحويل المنطقة الصناعية إلى مدينة صناعية متكاملة قادرة على استقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل واسعة، خصوصًا في صناعات خفيفة غير ملوِّثة ولا تشكّل خطرًا على البيئة أو السكان.



وأشار إلى أن قضاء راشيا يمتلك مقومات اقتصادية متعددة من الزراعة والسياحة إلى الوظائف العامة، لكن الصناعة يمكن أن تشكّل رافعة أساسية للتنمية إذا جرى دعمها بخطة متكاملة بين البلديات واتحاد البلديات والصناعيين.



وشدد على ضرورة تحسين البنى التحتية، من كهرباء ومياه وطرقات وصرف صحي ومحطات تكرير، مذكّرًا بأن مشاريع المدن الصناعية التي كانت مطروحة سابقًا تعطلت بسبب الأزمة الاقتصادية.



وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على خطوات عملية لتطوير المنطقة الصناعية، على أن يتولى أبو متابعة الملف مع المختصة لتحسين الخدمات وتأمين متطلبات التوسع الصناعي.

