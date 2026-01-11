وداع مبكر.. نكسة لبنانية في بطولة آسيا تحت 23 سنة

تأكد إقصاء منتخب تحت 23 سنة رسميًا بعد مباراتين في دور المجموعات، عقب خسارته أمام 2-4 مساء 10 كانون الثاني في ، بعدما كان قد خسر قبلها أمام 2-3. وبات لبنان في قاع الترتيب من دون نقاط قبل .



وحُسمت آمال التأهل مبكرًا بفعل نتائج المجموعة، إذ بات منتخب لبنان متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الجنوبية بعد جولتين، ما يعني أن الفوز على في المباراة الأخيرة لن يغيّر واقع الخروج من السباق نحو ربع النهائي.



وفي مواجهة كوريا الجنوبية، افتتح لبنان التسجيل عبر ثم تقدم مجددًا بهدف الفضل مطلع الشوط الثاني، لكن أخطاء دفاعية قلبت المباراة وأغلقت الباب أمام أي فرصة للعودة.

