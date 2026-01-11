تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران عودة: افتحوا قلوبكم للنور

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:12
A-
A+

Doc-P-1466847-639037304672472679.webp
Doc-P-1466847-639037304672472679.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. بعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "عندما يخبرنا الإنجيلي متى أن الرب يسوع «لما سمع أن يوحنا قد أسلم، انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وجاء فسكن في كفرناحوم... ليتم ما قيل بإشعياء النبي» لا يصف لنا مجرد انتقال جغرافي في حياة الرب، بل يفتح أمامنا سرا خلاصيا عميقا. فالجليل، «جليل الأمم»، أرض اليهود فيها قليلون وغالبية سكانها وثنيون. إنه المكان الذي اختلط فيه النور بالظلمة، والإيمان بالوثنية، والرجاء بالضياع. هناك، حيث يظن الإنسان أن الله بعيد، يبدأ الرب يسوع خدمته العلنية، لأن الله لا ينتظر الإنسان في أماكن الطمأنينة فقط، بل ينزل إليه في أطراف الوجود، في ضعفه وقلقه وضياعه. ترك يسوع موطنه الناصرة وقدومه إلى أرض مظلمة هو صورة لنزول كلمة الله من موطنه السماوي نورا لجنس البشر، أسير شهواته وخطاياه التي صدعت صورة الله فيه وعرته من لباس الكمال الذي خلق عليه، وذلك تحقيقا لنبوءة أشعياء: «الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما».

أضاف: "هذا النور ليس فكرة ولا تعليما مجردا، بل شخص حي. يشدد الآباء القديسون على أن المسيح لم يكتف بأن يعلم عن النور، بل أشرق هو ذاته كنور. يقول القديس كيرلس الإسكندري إن المسيح «أضاء على الجالسين في ظلال الموت، لا بكلمات فقط، بل بحضوره المحيي». هنا، يكمن جوهر البشارة: «توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات». التوبة في المفهوم الأرثوذكسي ليست شعورا بالذنب ولا ندما نفسيا، بل هي تحول في الذهن والقلب، وعبور من الظلمة إلى النور، ومن الإنغلاق على الذات إلى الحياة في الله باتخاذه المسيح قدوة في كل عمل وسلوك. إنسان اليوم، الذي يسابق الزمن وسط الضجيج والقلق، يشبه أهل الجليل بظلمة حياته. هو يعيش في عالم مفتوح كقرية كونية فيما شعور الوحدة يغمره، عالم مضاء بالتكنولوجيا لكنه مظلم بالنزاعات والحروب والفردية والمادية. عالم يضج بآلاف الأصوات، لكنه يفتقر إلى الكلمة المحيية. لذلك، تبقى دعوة المسيح راهنة: «توبوا»، أي غيروا اتجاه حياتكم، أفسحوا للنور مكانا، دعوا الملكوت يقترب منكم لا كحدث مستقبلي فقط، بل كخبرة تعاش هنا والآن. يقول القديس إسحق السرياني إن «التوبة هي باب الرحمة، ومن دخلها خرج من ضيق هذا العالم إلى فسحة الله».

وتابع: "من هذا النور المنسكب في الجليل، ننتقل مع الرسول بولس إلى رسالة اليوم، حيث تترجم الحياة في الملكوت إلى واقع كنسي ملموس. يقول: «أذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، تأملوا في عاقبة تصرفهم واقتدوا بإيمانهم». الكنيسة لا تعيش في فراغ، ولا تبني ذاتها على أفكار متقلبة، بل على عقيدة ثابتة تسلم من جيل إلى جيل، منذ الرسل حتى رعاة اليوم، كما تبنى على الشهادات الحية التي خطها قديسون وآباء بحبر حياتهم، وعلى أناس صاروا بدورهم نورا لأنهم اقتدوا بالمسيح. الآباء والمرشدون والمدبرون ليسوا أبطالا معصومين، بل شهود للرب، اقتبلوا الإيمان وجاهدوا رغم الصعوبات والتجريح والإضطهادات، حتى أصبحت أقوالهم وأعمالهم تفسيرا حيا للإنجيل. يضيف الرسول: «إن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى مدى الدهر». هذه العبارة هي حجر الزاوية في زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة مخيفة. ما يتبدل هو أمور هذا العالم، أما المسيح فثابت، لأنه الحق ذاته. لذلك، يحذرنا الرسول بولس قائلا: «لا تنقادوا لتعاليم متنوعة غريبة فإنه يحسن أن يثبت القلب بالنعمة». هذا التحذير ليس بدافع الخوف، بل حفاظا على القلب من التشتت. فالإنسان الذي لا يرتكز على ثبات المسيح، يتحول إلى إنسان مجرب باستمرار، يتنقل من فكرة إلى أخرى من دون أن يجد سلاما".

وقال: "تتقدم الرسالة إلى عمق السر الإفخارستي حين تقول: «إن لنا مذبحا لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه». هذا المذبح هو صليب المسيح، الذي يبدو للعالم ضعفا، لكنه في الحقيقة قوة الحياة الجديدة. من هنا، تأتي الدعوة الصعبة والجميلة معا: «فلنخرج إذا إليه إلى خارج المحلة حاملين عاره». أن نخرج إلى المسيح يعني أن نقبل أن نكون على هامش منطق العالم، وأن نحمل صليب المحبة والصدق والحق في عالم قائم على الكذب والمساومة والمصلحة والحلول السهلة. القديس يوحنا الذهبي الفم يقول إن «المسيحي لا يدان لأنه شرير، بل لأنه يشبه المسيح في عالم لا يحتمل صورته». الخاطئ لا يدين الخطيئة ولا الخاطئ لكنه يدين من اتخذ المسيح مثالا فصار دينونة له".

أضاف: "أخيرا، يضع الرسول أمامنا العبادة الحقيقية قائلا: «فلنقرب به إذا ذبيحة التسبيح كل حين وهي ثمر شفاه معترفة لاسمه. لا تنسوا الإحسان والمؤاساة، فإن الله يرتضي مثل هذه الذبائح». هنا، يلتقي الإنجيل بالحياة اليومية. فالنور الذي أشرق في الجليل لا يختبر فقط في الصلاة والكلام، بل في فعل الرحمة والإحسان والمؤاساة، وفي المشاركة، وفي تحويل الإيمان إلى محبة عملية. التسبيح الذي لا يترافق مع العطاء يبقى ناقصا، والإفخارستيا التي لا تمتد إلى الأخ المحتاج تبقى غير مكتملة. هكذا، من الجليل إلى الكنيسة، ومن النور إلى الذبيحة، يكشف لنا الروح القدس طريق الحياة المسيحية، وهي توبة دائمة، وجهاد مستمر ضد الشر، وثبات في المسيح، واقتداء بالشهود، وعبادة تترجم محبة وتضحية ورحمة".

وختم: "إنسان اليوم، رغم كل ظلامه، مدعو أن يرى النور العظيم، لأن المسيح الذي سكن في كفرناحوم الجليل ليبشر أهلها بالتوبة والخلاص، ما زال يسكن «كفرناحوم» حياتنا، وما زال يقول لنا: «توبوا فقد إقترب ملكوت السموات»، فافتحوا قلوبكم للنور، وجاهدوا لتكونوا أنتم أيضا نورا للآخرين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المطران عودة: أملنا أن تحكم الدولة قبضتها على أرضها ومؤسساتها
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: لنتعلم من يوسف الصديق أن تكون حياتنا لا بحسب إنسان بل بحسب مشيئة الله
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: دعوة إلى توبة صادقة وسط الفوضى والتجارب في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: الله قادر أن يحولنا ويحول بلدنا رغم مشاكله الكثيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المسيحية

السريان

مسيحية

بيروت

الجليل

الرحمة

القدس

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:57 | 2026-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:11 | 2026-01-11
Lebanon24
08:05 | 2026-01-11
Lebanon24
07:30 | 2026-01-11
Lebanon24
07:23 | 2026-01-11
Lebanon24
07:21 | 2026-01-11
Lebanon24
07:20 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24