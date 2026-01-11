تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حاصباني: الهدر في الكهرباء صناعة أزمة مستمرة منذ 2010

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:18
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس": "ما جرى في قطاع الكهرباء بين 2010 و2024 ليس "فشل إدارة"... بل استنزاف ممنهج موصوف يجب أن يُقلب ويُحاسَب عليه. التقديرات المبنية على سلفات الفيول والدعم واستنزاف الاحتياطات تشير إلى أن كلفة الكهرباء على مصرف لبنان تجاوزت *24 مليار دولار. تقرير التدقيق الجنائي لـ«ألفاريز أند مارسال» فضح هذه الممارسات بين 2010 و2021، والتي استمرّت لاحقًا عبر نهج الدعم والديون الإضافية كعقد الفيول العراقي وأموال حقوق السحب. اليوم، ما يحصل ليس تجميلاً بالأرقام ولا مجرد زيادة ساعات تغذية، بل تفكيك منظومة الهدر: وقف الاستدانة، ضبط الإنفاق، تعيين الهيئة الناظمة، والتحضير لاستثمارات شفافة. *هذا هو الفرق بين صناعة الأزمة وبناء قطاع مستدام".
النائب غسان حاصباني

رئيس مجلس الوزراء

غسان حاصباني

مجلس الوزراء

غسان حاصبان

مصرف لبنان

نائب رئيس

حاصباني

