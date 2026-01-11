تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عند الساعة الرابعة فجرًا.. هذا ما حصل في منطقة القبة (صور)
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:24
photos
0
تمكّنت عناصر فوج إطفاء
طرابلس
، عند الساعة الرابعة فجرًا، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة في
منطقة القبة
– البقار، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وقد اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، من دون تسجيل أي إصابات.
