تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وفاة وإصابات في حريق بشقة سكنية بحلبا
Lebanon 24
11-01-2026
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
البيان الآتي: "حوالي الساعة الثالثة فجرًا، على اثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الطابق الأول من احد المباني في
منطقة حلبا
، تحركت فرق الدفاع المدني على الفور الى مكان الحريق، حيث عملت على تطويق النيران واخمادها بالكامل ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة.
وقد تسبب انتشار الدخان الكثيف بتعرض خمسة مواطنين في الطابق الأول وأربعة آخرين في الطوابق
العليا
الى حالات اختناق، حيث قام العناصر بإخراجهم من المبنى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وقد تم نقل خمس حالات إلى المستشفيات، من قبل جهات أخرى، وسجلت حالة وفاة من بينهم في المستشفى. كما نفذ العناصر عملية اخلاء كاملة للمبنى كإجراء احترازي".
تابع
