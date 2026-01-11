وفاة وإصابات في حريق بشقة سكنية بحلبا

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "حوالي الساعة الثالثة فجرًا، على اثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الطابق الأول من احد المباني في ، تحركت فرق الدفاع المدني على الفور الى مكان الحريق، حيث عملت على تطويق النيران واخمادها بالكامل ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة.وقد تسبب انتشار الدخان الكثيف بتعرض خمسة مواطنين في الطابق الأول وأربعة آخرين في الطوابق الى حالات اختناق، حيث قام العناصر بإخراجهم من المبنى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وقد تم نقل خمس حالات إلى المستشفيات، من قبل جهات أخرى، وسجلت حالة وفاة من بينهم في المستشفى. كما نفذ العناصر عملية اخلاء كاملة للمبنى كإجراء احترازي".