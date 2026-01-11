حادث سير قوي في الأردن لباص يقل حجاجاً لبنانيين عائدين من العمرة

أفادت مصادر بأن باصاً يقل حجاجاً لبنانيين تعرّض لحادث سير قوي ، إثر اصطدامه بشاحنة وذلك أثناء عودتهم من تأدية مناسك في .



ولم تُعرف بعد تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار أو الإصابات بانتظار صدور معلومات رسمية من الجهات المعنية.

Advertisement