قيومجيان: تمثيل سفير إيران عبر مسؤول "الحزب" خيانة وطنية تستدعي المحاسبة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في " " الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "اكس"، تعليقاً على ايفاد سفير الجمهورية الإسلامية في مجتبى أماني، مسؤول منطقة في " " حسين النمر لتمثيله في رعاية حفل في بعلبك،: "إنس "البيجر" وإنس "القواعد الدبلوماسية" لكن أن يتمثل سفير ‎ بمسؤول حزبي "لبناني" يعني عمالة هذا الحزب وولاء مسؤوليه وتبعيتهم لدولة أجنبية . هذا فعل خيانة وطنية وإخبار للقضاء يستدعي للتحرك ومحاكمة هؤلاء. على فكرة، مبروك خزان المياه...".

