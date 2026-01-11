تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد الهزة الّتي وقعت قبالة لبنان أمس.. خبير يطالب بهذا الأمر

Lebanon 24
11-01-2026 | 07:08
A-
A+

Doc-P-1466893-639037374410942170.jpg
Doc-P-1466893-639037374410942170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، الى ان هزة الامس هي طبيعية تعكس الواقع الجغرافي الذي نوجد فيه لاسيما ضمن Dead Sea Transform (DST) fault system علماً انها حدثت ضمن فوالق سلسلة اللاذقية الممتدة بين لبنان و قبرص، قبالة السواحل اللبنانية وفق المركز التركي للرصد الزلزالي KOERI-RETMC".

وقال: "ان هذا الفالق هو ذو تركيبة جيولوجية نشطة وقد يكون مصدر زلزال العام 551 والذي وصل الى قوة 7.2 درجات، وان هذا الواقع يفرض على الجهات المولجة باصدار رخص البناء و مراقبتها رفع درجة معايير السلامة من Zone 2B الى Zone 3 مما يستوجب استخدام معيار UBC 94 code في تصميم الأبنية".

وختم: " الى حين تطبيق معايير السلامة العامة في الأبنية التي لا تبدو قريبة المنال، اذكر رئيس الحكومة انه يشغل منصب رئيس هيئة الكوارث ايضاً "، مطالبا اياه باعادة تفعيلها وتحديدا لجهة تدريب المواطنين على كيفية التصرف خلال الكوارث الطبيعية". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الهزّات الأرضية التي حدثت في البحر المتوسط مقابل بيروت أمس.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "الهزة الأرضية".. خبيرٌ يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما أسباب الهزة الأرضية التي ضربت السعودية؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

يوسف فوزي عزام

هيئة الكوارث

يوسف فوزي

اللبنانية

اللاذقية

الكوارث

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-01-11
Lebanon24
11:32 | 2026-01-11
Lebanon24
11:00 | 2026-01-11
Lebanon24
10:55 | 2026-01-11
Lebanon24
10:47 | 2026-01-11
Lebanon24
10:41 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24