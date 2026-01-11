بعد الهزة الّتي وقعت قبالة لبنان أمس.. خبير يطالب بهذا الأمر

أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس في بيان، الى ان هزة الامس هي طبيعية تعكس الواقع الجغرافي الذي نوجد فيه لاسيما ضمن Dead Sea Transform (DST) fault system علماً انها حدثت ضمن فوالق سلسلة الممتدة بين و ، قبالة السواحل وفق المركز للرصد الزلزالي KOERI-RETMC".



وقال: "ان هذا الفالق هو ذو تركيبة جيولوجية نشطة وقد يكون مصدر زلزال العام 551 والذي وصل الى قوة 7.2 درجات، وان هذا الواقع يفرض على الجهات المولجة باصدار رخص البناء و مراقبتها رفع درجة معايير السلامة من Zone 2B الى Zone 3 مما يستوجب استخدام معيار UBC 94 code في تصميم الأبنية".



وختم: " الى حين تطبيق معايير السلامة العامة في الأبنية التي لا تبدو قريبة المنال، اذكر رئيس الحكومة انه يشغل منصب رئيس ايضاً "، مطالبا اياه باعادة تفعيلها وتحديدا لجهة تدريب المواطنين على كيفية التصرف خلال الطبيعية". (الوكالة الوطنية)

