بهية الحريري تنقل تعازي الرئيس الحريري لقائد الجيش ورهبانية المخلص

قدمت السيدة بهية التعازي باسم لقائد الجيش العماد رودولف هيكل بوالدة زوجته السيدة يمنى سعيد أنطون في صالون كنيسة مار الياس الكبرى - انطلياس، ناقلة اليهما تعزية الرئيس الحريري ومشاركته للعائلة في مصابهم.



وزارت الحريري ممثلةً الرئيس دير المخلص في جون مع وفد ضمّ النائب السابق محمد والمنسق العام لـ" " في جبل الجنوبي وليد سرحال واعضاء مكتب المنسقية ورؤساء دوائر من في اقليم الخروب، وقدموا التعازي للرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق بوالدته نهاد الياس أبو رزق.



ونقلت الحريري الى الأرشمندريت رزق تعزية الرئيس الحريري، وشاركت والوفد تقبل التعازي إلى جانب الرئيس العام، نائبه الأب عبود، للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس دير المخلص الأب الياس صليبا، المدبر الأرشمندريت اغابيوس أبو سعدة والمدبر والقيم العام الأب جلبير وردة وجمهور الدير والأخوة الاكليريكية المخلصية الكبرى من جعيتا وآباء من عدة مناطق.

