Najib Mikati
لبنان

بهية الحريري تنقل تعازي الرئيس الحريري لقائد الجيش ورهبانية المخلص

Lebanon 24
11-01-2026 | 07:30
قدمت السيدة بهية الحريري التعازي باسم الرئيس سعد الحريري لقائد الجيش العماد رودولف هيكل بوالدة زوجته السيدة يمنى سعيد أنطون في صالون كنيسة مار الياس الكبرى - انطلياس، ناقلة اليهما تعزية الرئيس الحريري ومشاركته للعائلة في مصابهم.

وزارت الحريري ممثلةً الرئيس سعد الحريري دير المخلص في جون مع وفد ضمّ النائب السابق محمد الحجار والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال واعضاء مكتب المنسقية ورؤساء دوائر من التيار في اقليم الخروب، وقدموا التعازي للرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق بوالدته نهاد الياس أبو رزق.

ونقلت الحريري الى الأرشمندريت رزق تعزية الرئيس الحريري، وشاركت والوفد تقبل التعازي إلى جانب الرئيس العام، نائبه الأب جورج عبود، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس دير المخلص الأب الياس صليبا، المدبر الأرشمندريت اغابيوس أبو سعدة والمدبر والقيم العام الأب جلبير وردة وجمهور الدير والأخوة الاكليريكية المخلصية الكبرى من جعيتا وآباء من عدة مناطق.
الرئيس سعد الحريري

الأمين العام

سعد الحريري

قائد الجيش

الرئيس سعد

المستقبل

الحجار

