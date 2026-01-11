تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

على جانب الأوتوستراد… مخدرات وتوقيفات بمشاركة "الشحرور"!

Lebanon 24
11-01-2026 | 08:05
A-
A+

Doc-P-1466921-639037408799058511.webp
Doc-P-1466921-639037408799058511.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتجّار المخدّرات ومروّجيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة غزير على متن دراجة آلية.
بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه في المحلّة المذكورة على متن دراجة آلية نوع “V150”، وهو ج. أ. (مواليد 1988، لبناني).
وقد ضبطت معه/12/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء مخدّرةهاتف خلوي وقد تبيّن أنه يقوم بتوزيع المخدّرات على جانب الأوتوستراد بواسطة شخص ملقّب بـ”الشحرور”وفي سياق متّصل بعد توافر معلومات للمفرزة عن قيام شخص آخر بترويج المخدّرات في المحلة ذاتها، تمكنت من تحديد هويّـته، وبعملية نوعية تمّ توقيفه ويدعى م. ع. (مواليد عام 1988، لبناني).
وعُثِرَ بحوزته على/12/ طبة بلاستيكية لون أسود، بداخلها مادة الباز طبّتَين بلاستيكيّتين بداخلهما مادة الكوكايين هاتف خلوي ومبلغ مالي.
أُودعا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف نجم "شراب التوت" دوغوكان غونغور في حملة تركية ضد المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: يُطلب من المواطنين توخّي الحذر وتخفيف السرعة على أول أوتوستراد برج رحال - صور باتجاه صيدا بسبب التشققات الحاصلة على جانب الأوتوستراد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنتر ميامي" يُواجه "برشلونة" بمشاركة ميسي وسواريز
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

جبل لبنان

القضاء ا

شخص آخر

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-01-11
Lebanon24
11:32 | 2026-01-11
Lebanon24
11:00 | 2026-01-11
Lebanon24
10:55 | 2026-01-11
Lebanon24
10:47 | 2026-01-11
Lebanon24
10:41 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24