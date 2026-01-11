بعد سلسلة الغارات التي طالت الجنوب… هذا ما زعم أدرعي استهدافه (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الاسرائيلي هاجم فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله بجنوب ".



تابع: "أغار الجيش الاسرائيلي قبل قليل على فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان".



أضاف: "خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين ولبنان".



ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

— (@AvichayAdraee) January 11, 2026