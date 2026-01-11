بالصورة... إنذار إسرائيلي عاجل لسكان هذه البلدة الجنوبية

أضاف: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها".تابع: "نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".تابع: "البقاء في منطقة المجمع المحدد يعرضكم للخطر".