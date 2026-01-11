تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.. الرئيس عون يكرم إرث الإمام شمس الدين

Lebanon 24
11-01-2026 | 09:42
A-
A+

Doc-P-1466962-639037466214586906.webp
Doc-P-1466962-639037466214586906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العلامة الراحل الامام محمد مهدي شمس الدين في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.
 
وقال:  " نستذكر  اليوم ، وكل يوم ، رجلاً استثنائياً جمع بين عمق الفكر وصدق الموقف الوطني ، اذ  كان الامام الراحل  علامة فارقة في تاريخ لبنان، رجل دين ومفكراً نيّراً، آمن بلبنان الواحد الموحد، ودافع عن العيش المشترك بثبات لا يتزعزع. مواقفه الوطنية الشجاعة في أحلك الظروف كانت منارة هدى لكل اللبنانيين. كما ان فكره المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، وبين التمسك بالهوية والإيمان بالحوار، يبقى إرثاً وطنياً ثميناً نعتز به ونستلهم منه في مسيرتنا نحو بناء لبنان الدولة القوية العادلة.
إن أفضل تكريم لذكرى هذا الرجل العظيم هو أن نسير على نهجه في تغليب المصلحة الوطنية، واحترام التنوع، والعمل بواقعية  من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. "
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحياء ذكرى الشاعر محمد علي شمس الدين في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس معوض: آمن بلبنان السيد الحر المستقل
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في ذكرى بيار الجميل: شعارُه لا يزال يُوحّد اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ82 للاستقلال
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

لبنان الدولة

الرئيس عون

جوزاف عون

محمد مهدي

شمس الدين

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-01-11
Lebanon24
11:32 | 2026-01-11
Lebanon24
11:00 | 2026-01-11
Lebanon24
10:55 | 2026-01-11
Lebanon24
10:47 | 2026-01-11
Lebanon24
10:41 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24