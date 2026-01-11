تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.. الرئيس عون يكرم إرث الإمام شمس الدين
Lebanon 24
11-01-2026
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيا رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
العلامة الراحل الامام
محمد مهدي
شمس الدين
في الذكرى الخامسة والعشرين لرحيله.
وقال: " نستذكر اليوم ، وكل يوم ، رجلاً استثنائياً جمع بين عمق الفكر وصدق الموقف الوطني ، اذ كان الامام الراحل علامة فارقة في تاريخ
لبنان
، رجل دين ومفكراً نيّراً، آمن بلبنان الواحد الموحد، ودافع عن العيش المشترك بثبات لا يتزعزع. مواقفه الوطنية الشجاعة في أحلك الظروف كانت منارة هدى لكل اللبنانيين. كما ان فكره المستنير الذي جمع بين الأصالة والانفتاح، وبين التمسك بالهوية والإيمان بالحوار، يبقى إرثاً وطنياً ثميناً نعتز به ونستلهم منه في مسيرتنا نحو بناء
لبنان الدولة
القوية العادلة.
إن أفضل تكريم لذكرى هذا الرجل العظيم هو أن نسير على نهجه في تغليب المصلحة الوطنية، واحترام التنوع، والعمل بواقعية من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. "
في السراي... جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء
Lebanon 24
في السراي... جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء
11:49 | 2026-01-11
11/01/2026 11:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور: لا بد من رؤية وطنية جامعة تعيد القرار السيادي للدولة
Lebanon 24
أبو فاعور: لا بد من رؤية وطنية جامعة تعيد القرار السيادي للدولة
11:32 | 2026-01-11
11/01/2026 11:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
11:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب الصيادلة: المكمّلات الغذائية يجب أن تُباع حصراً في الصيدليات
Lebanon 24
نقيب الصيادلة: المكمّلات الغذائية يجب أن تُباع حصراً في الصيدليات
10:55 | 2026-01-11
11/01/2026 10:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة الاستهداف العنيف للمنطقة المهدَّدة في كفرحتى
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة الاستهداف العنيف للمنطقة المهدَّدة في كفرحتى
10:47 | 2026-01-11
11/01/2026 10:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
