بعد التهديد الاسرائيلي.. أهالي كفرحتى يناشدون!

أفادت المعلومات بأن أهالي كفرحتا يناشدون والقوى الأمنية التوجه الى المنطقة المهددة للكشف عليها.



والجدير بالذكر ان المكان المستهدف هو مجمع سكني كبير يضم ما لا يقل عن ١٠ مبان. (الوكالة الوطنية)

