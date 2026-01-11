خريس: مواجهة التهديدات الإسرائيلية تتطلب التضامن والوحدة الوطنية

عبّر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال عن التأييد الكامل لبيان الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه، حيث حدّد الخلل في تنفيذ القرار 1701 وأظهر أن منع تنفيذ القرار بالكامل سببه العدو الذي ما زال يحتل جزءًا من أرضنا.



وقال خريس: " نحن لن نتخلى عن ثوابتنا وقيمنا وخطنا ومشروعنا في يوم من الايام، وعلينا كدولة وأحزاب أن نقف صفاً واحدًا في مواجهة الأخطار "، مؤكدًا أن "المرحلة تتطلب منا جميعاً التضامن والوحدة والثبات في أرضنا مقابل التهديدات المتواصلة والمشروع الإسرائيلي الواضح".



واشار الى ان "البعض ينتقد الذي عمل على إخراج من محنته وأزمته ويصوبون على عمله ومبادراته ، بل ويطالبونه بالمزيد وبأنه كان يجب أن يفعل أكثر مما فعل في ما يتعلق بالقرار 1701، فيما هو لم يتوان عن دوره كصمام أمان لهذا البلد".



ودعا خريس الى "حماية الجيل الصاعد والحفاظ على المجتمع في ظل الظواهر الاجتماعية الخطرة التي برزت مؤخراً مثل القمار والتي قد تؤدي الى الهلاك" .



وختم خريس بالتطرق الى احداث فنزويلا، والتي يمكن أن تحدث في أي دولة أخرى، "وسط تغييب المؤسسات الدولية فيما هو الذي يقرر عن كل هذه الدول ويسعى لتكون كل الأنظمة خاضعة لأوامره".

