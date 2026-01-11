تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحواط: جبيل تتسع للجميع وبوحدتنا تعود من أجمل مدن المتوسط

Lebanon 24
11-01-2026 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1466985-639037502056981387.jpg
Doc-P-1466985-639037502056981387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقام عضو مجلس بلدية جبيل وسام صليبا وعقيلته روزي، عشاء على شرف رئيس المجلس البلدي والاعضاء، شارك فيه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي والأعضاء، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة المهندس ربيع خليفة وعدد من رؤساء بلديات القضاء ومخاتير المدينة ومدعوون.

وألقى الحواط كلمة شدد فيها على أن "مدينة جبيل بألف خير ما دامت بلديتها ومخاتيرها وكل قياداتها الى جانبها، فهي مدينة للجميع وتتسع للجميع، وكلنا عسكر في خدمة هذه المدينة العظيمة التي لها على الجميع. فمهما فعلنا لأجلها قليل عليها".

ونوه "بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي الحالي، والذي يضم مختلف مكونات المدينة، الى جانب المخاتير، فهم يعملون جميعا كخلية نحل في خدمة مدينتهم". معلنا "وضع كل إمكاناته بتصرفهم لأن هدفنا ان تصبح جبيل أحلى مدينة على شاطئ المتوسط".

وقال: "ليس هدفنا مزاحمة أي مدينة في لبنان، بل هدفنا أن تعود مدينتنا محطة أساسية على الصعيد السياحي على شاطئ المتوسط، لأن لدى هذه المدينة كل الإمكانات والطاقات البشرية والقدرات لمنافسة اكبر المدن على حوض البحر الابيض المتوسط إذا تكاتفنا وتضامنا وشبكنا أيدينا مع بعضنا البعض وعملنا على تأمين كل المشاريع الانمائية لهذه المدينة، وعندئذ ستكون اول مركز لاستقطاب السياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين".

وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، واصفا اياها "بالمفصلية في حياتنا الوطنية اللبنانية". وقال: "لم يعد هناك لون رمادي على الصعيد الوطني. أبيض أو أسود. هناك مشروعان في لبنان اليوم: نحن نمثل مشروع عودة لبنان الى محيطه العربي، وصلة وصل بين كل دول العالم ليعود محطة اساسية في هذه المنطقة، والآخرون يمثلون مشروعا آخر وهو أن يبقى لبنان متقوقعا ومعزولا وفي حالة عدم استقرار، أما المسؤولية فتقع على الجبيليين واللبنانيين في أن يختاروا اي لبنان يريدون".

أضاف: "هدفنا ان يعود لبنان بلدا مستقرا ومزدهرا يستقطب كل العالم، لا بلدا منعزلا لا استقرار فيه ولا ازدهار ولا انماء، بلد القتل والحروب الى ما لا نهاية. كفانا حروبا وعدم استقرار. نريد ان نبني بلدا يعيش أولادنا فيه لا أن يهاجروا. فنتيجة الأداء والسلوك السياسي العاطل دفع بشبابنا الى الهجرة، لذا من واجبنا اليوم المحافظة على اولادنا وبناء وطن على قدر آمالهم وطموحاتهم وهذا ليس بمستحيل، فكما جبيل تتطور، نحن قادرون على تحويل لبنان الى وطن ناجح ومستقر بتضامن وتكاتف جميع المكونات اللبنانية تحت سقف الدولة والقانون والدستور وليس بإلغاء أي مكون لبناني".

ونوه بما يقوم به المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقضاء جبيل وكل الاقضية اللبنانية.

وختم: "نفتخر بأننا أبناء مدينة جبيل، وعلينا العمل جميعا لتعود على قدر آمالنا وتطلعاتنا". (الوكالة الوطنية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرهان: السودان يتسع للجميع
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البرهان: أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة والسودان يتسع للجميع
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لطالما حلمنا بالبترون كيف ستصبح وهذه السنة نتخيل ونحلم اكثر وحلمنا أن تكون أجمل مدن العالم وهي أصبحت كلها مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد وتنافس مدن عالمية
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى: أشكر جميع اللبنانيين على أجمل صورة أعطوها عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المجلس البلدي

المدير العام

مجلس بلدية

جبل لبنان

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-01-11
Lebanon24
11:32 | 2026-01-11
Lebanon24
11:00 | 2026-01-11
Lebanon24
10:55 | 2026-01-11
Lebanon24
10:47 | 2026-01-11
Lebanon24
10:37 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24