الحواط: جبيل تتسع للجميع وبوحدتنا تعود من أجمل مدن المتوسط

أقام عضو جبيل وسام صليبا وعقيلته روزي، عشاء على شرف رئيس والاعضاء، شارك فيه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي والأعضاء، لمؤسسة مياه وجبل بالإنابة المهندس ربيع وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير المدينة ومدعوون.وألقى الحواط كلمة شدد فيها على أن "مدينة جبيل بألف خير ما دامت بلديتها ومخاتيرها وكل قياداتها الى جانبها، فهي مدينة للجميع وتتسع للجميع، وكلنا عسكر في خدمة هذه المدينة العظيمة التي لها على الجميع. فمهما فعلنا لأجلها قليل عليها".ونوه "بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي الحالي، والذي يضم مختلف مكونات المدينة، الى جانب المخاتير، فهم يعملون جميعا كخلية نحل في خدمة مدينتهم". معلنا "وضع كل إمكاناته بتصرفهم لأن هدفنا ان تصبح جبيل أحلى مدينة على شاطئ المتوسط".وقال: "ليس هدفنا مزاحمة أي مدينة في لبنان، بل هدفنا أن تعود مدينتنا محطة أساسية على الصعيد السياحي على شاطئ المتوسط، لأن لدى هذه المدينة كل الإمكانات والطاقات البشرية والقدرات لمنافسة اكبر المدن على حوض البحر الابيض المتوسط إذا تكاتفنا وتضامنا وشبكنا أيدينا مع بعضنا البعض وعملنا على تأمين كل المشاريع الانمائية لهذه المدينة، وعندئذ ستكون اول مركز لاستقطاب السياح العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين".وتطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، واصفا اياها "بالمفصلية في حياتنا الوطنية ". وقال: "لم يعد هناك لون رمادي على الصعيد الوطني. أبيض أو أسود. هناك مشروعان في لبنان اليوم: نحن نمثل مشروع عودة لبنان الى محيطه العربي، وصلة وصل بين كل دول العالم ليعود محطة اساسية في هذه المنطقة، والآخرون يمثلون مشروعا آخر وهو أن يبقى لبنان متقوقعا ومعزولا وفي حالة عدم استقرار، أما المسؤولية فتقع على الجبيليين واللبنانيين في أن يختاروا اي لبنان يريدون".أضاف: "هدفنا ان يعود لبنان بلدا مستقرا ومزدهرا يستقطب كل العالم، لا بلدا منعزلا لا استقرار فيه ولا ازدهار ولا انماء، بلد القتل والحروب الى ما لا نهاية. كفانا حروبا وعدم استقرار. نريد ان نبني بلدا يعيش أولادنا فيه لا أن يهاجروا. فنتيجة الأداء والسلوك السياسي العاطل دفع بشبابنا الى الهجرة، لذا من واجبنا اليوم المحافظة على اولادنا وبناء وطن على قدر آمالهم وطموحاتهم وهذا ليس بمستحيل، فكما جبيل تتطور، نحن قادرون على تحويل لبنان الى وطن ناجح ومستقر بتضامن وتكاتف جميع المكونات اللبنانية تحت سقف الدولة والقانون والدستور وليس بإلغاء أي مكون لبناني".ونوه بما يقوم به المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقضاء جبيل وكل الاقضية اللبنانية.وختم: "نفتخر بأننا أبناء مدينة جبيل، وعلينا العمل جميعا لتعود على قدر آمالنا وتطلعاتنا". (الوكالة الوطنية)