بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يستهدف المنطقة المهدَّدة في كفرحتى

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا الأبنية في المنطقة المهدَّدة في كفرحتى، بـ 5 صواريخ 3 منها لم تنفجر، ما أدى إلى سقوط جريح.
وكان أدرعي قد نشر تحذيرًا جاء فيه: "إنذار عاجل إلى سكان كفر حتى بجنوب لبنان".
الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف المكان المهدد في كفرحتا pic.twitter.com/IO7YXQNuS7
— lebanon 24 (@Lebanon24) January 11, 2026
الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف المكان المهدد في كفرحتا pic.twitter.com/IO7YXQNuS7
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرحتى جنوب لبنان pic.twitter.com/Djvos3cjAi
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 11, 2026
مشاهد من الغارة الإسرائيلية على بلدة كفرحتى جنوب لبنان pic.twitter.com/Djvos3cjAi