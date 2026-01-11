بالفيديو والصور.. الجيش الإسرائيلي يستهدف المنطقة المهدَّدة في كفرحتى

أغار الطيران الحربي مستهدفًا الأبنية في المنطقة المهدَّدة في كفرحتى، بـ 5 صواريخ 3 منها لم تنفجر، ما أدى إلى سقوط جريح.



وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "للمرة الثانية اليوم: الجيش الاسرائيلي يقوم في هذه الاثناء بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب ".



وكان أدرعي قد نشر تحذيرًا جاء فيه: "إنذار عاجل إلى سكان كفر حتى بجنوب لبنان".

الطيران الحربي الإسرائيلي إستهدف المكان المهدد في كفرحتا pic.twitter.com/IO7YXQNuS7 — 24 (@Lebanon24) January 11, 2026

أضاف: "سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها".تابع: "نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".ختم : "البقاء في منطقة المجمع المحدد يعرضكم للخطر".