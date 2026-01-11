تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
نقيب الصيادلة: المكمّلات الغذائية يجب أن تُباع حصراً في الصيدليات
Lebanon 24
11-01-2026
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد نقيب الصيادلة الدكتور
عبد الرحمن مرقباوي
في حديث تلفزيوني، على أن المكمّلات الغذائية لا تخضع حالياً لآلية التسعير والتسجيل نفسها المعتمدة للأدوية، مؤكداً موقف
نقابة الصيادلة
الداعي إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أوضح، وإخضاعه لرقابة مشددة، وحصر بيع المكمّلات داخل الصيدليات نظراً لتداخلها المباشر مع الأدوية وتأثيرها الصحي على المرضى.
وأوضح مرقباوي أن العديد من المكمّلات قد تتعارض مع أدوية معيّنة أو تُمنع في حالات صحية محددة، ما يجعل إشراف الصيدلي أمراً أساسياً لحماية سلامة المرضى، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه المنتجات بجدية تماثل التعامل مع الأدوية.
وفي السياق نفسه، أكّد مرقباوي أن الصيادلة ملتزمون بالتسعير الرسمي الصادر عن
وزارة الصحة العامة
، معتبراً أن أي مخالفة في الأسعار تُعدّ خرقاً واضحاً للقانون ويتم التعامل معها بالتنسيق مع الوزارة، لافتاً إلى أن الشكاوى الواردة من المواطنين في هذا الإطار تشهد تراجعاً ملحوظاً.
وحذّر نقيب الصيادلة من شراء الأدوية أو المكمّلات أو الكريمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن معظم هذه المنتجات تكون مهرّبة أو مزوّرة وتُسوّق بأسعار مغرية تُعرّض صحة المواطنين للخطر. وأشار إلى أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع
وزارة الصحة
والقوى الأمنية، تمكنت من تفكيك عدد من الشبكات غير الشرعية، ولا تزال المتابعة مستمرة للحد من هذه الظاهرة.
