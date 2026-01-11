في السراي... جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء

يعقد عند الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٠١/١٣ جلسة في للبحث في تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب.

Advertisement