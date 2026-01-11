تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في السراي... جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء
Lebanon 24
11-01-2026
|
11:49
photos
يعقد
مجلس الوزراء
عند الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٠١/١٣ جلسة في
السراي الكبير
للبحث في تطورات الوضع المالي العام وسبل تحسين إدارة الموارد والخيارات المتاحة للإصلاح المطلوب.
للاطلاع على الدعوة
اضغط هنا
