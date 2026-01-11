في البترون.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين

وقع عصر اليوم حادث سير في محلة كفرعبيدا – ، حيث اصطدمت سيارة من نوع بعمود كهرباء على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابة ثلاث نساء.



وقد حضرت فرق الإسعاف ونقلت المصابات إلى ، إلا أن السائقة س.ش (مواليد 1953) ول.ش فارقتا الحياة متأثرتين بجراحهما، فيما وُصفت حالة المصابة الثالثة بالمستقرة.



وباشرت القوى الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما عملت البلدية على تسهيل حركة المرور في المكان

