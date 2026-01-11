بتهمة التعامل مع اسرائيل.. مديرية المخابرات توقف سوريا في بعلبك

دهمت دورية من في منزلا في بلدة تمنين غرب ، واوقفت شخصا سوري الجنسية يدعى ر.م.أ مواليد ١٩٨١ للاشتباه به بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بحسب ما افادت مندوبة " ".

Advertisement