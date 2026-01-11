تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
بتهمة التعامل مع اسرائيل.. مديرية المخابرات توقف سوريا في بعلبك
Lebanon 24
11-01-2026
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دهمت دورية من
مديرية المخابرات
في
البقاع
منزلا في بلدة تمنين غرب
بعلبك
، واوقفت شخصا سوري الجنسية يدعى ر.م.أ مواليد ١٩٨١ للاشتباه به بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير وكالة الطاقة الذرية: نريد إعادة التعامل مع إيران لاستعادة أنشطة التفتيش
Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الذرية: نريد إعادة التعامل مع إيران لاستعادة أنشطة التفتيش
11/01/2026 21:51:48
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران تعلن محاكمة مواطن أوروبي من أصل إيراني اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس
Lebanon 24
طهران تعلن محاكمة مواطن أوروبي من أصل إيراني اعتقل خلال الحرب مع إسرائيل بتهمة التجسّس
11/01/2026 21:51:48
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعرض على قائد المخابرات العسكرية منصب مدير مكتب الرئيس
Lebanon 24
زيلينسكي يعرض على قائد المخابرات العسكرية منصب مدير مكتب الرئيس
11/01/2026 21:51:48
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة من الجيش نفذت بمؤازرة مديرية المخابرات عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" للنازحين السوريين في الهرمل
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة من الجيش نفذت بمؤازرة مديرية المخابرات عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" للنازحين السوريين في الهرمل
11/01/2026 21:51:48
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية المخابرات
مديرية ال
لبنان 24
البقاع
لبنان
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عام على انتخابه رئيساً...عون: لن نسمح لأي إنسان أن يأخذ لبنان إلى مكان لا نريده
Lebanon 24
بعد عام على انتخابه رئيساً...عون: لن نسمح لأي إنسان أن يأخذ لبنان إلى مكان لا نريده
13:40 | 2026-01-11
11/01/2026 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد في الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل
Lebanon 24
شهيد في الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل
13:36 | 2026-01-11
11/01/2026 01:36:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 ايام.. فرع المعلومات يكشف مصير عبد الغني الصندقلي
Lebanon 24
بعد 3 ايام.. فرع المعلومات يكشف مصير عبد الغني الصندقلي
12:55 | 2026-01-11
11/01/2026 12:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
12:54 | 2026-01-11
11/01/2026 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
Lebanon 24
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
12:51 | 2026-01-11
11/01/2026 12:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:40 | 2026-01-11
بعد عام على انتخابه رئيساً...عون: لن نسمح لأي إنسان أن يأخذ لبنان إلى مكان لا نريده
13:36 | 2026-01-11
شهيد في الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل
12:55 | 2026-01-11
بعد 3 ايام.. فرع المعلومات يكشف مصير عبد الغني الصندقلي
12:54 | 2026-01-11
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
12:51 | 2026-01-11
قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك
12:46 | 2026-01-11
الجيش يغلق طريق كفرحتى
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 21:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24