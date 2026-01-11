تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك

Lebanon 24
11-01-2026 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1467034-639037580023271139.jpg
Doc-P-1467034-639037580023271139.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة عين زحلتا ضمن سرية بيت الدين في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد المطلوبين في محلة الباروك وتردّده إلى محل إقامة اتّخذه فيها، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان وجوده وكشف هويّته، ويدعى ر. ح. (مواليد عام 1974، لبناني). بتاريخ 8-1-2026، قامت قوّة من الفصيلة بمداهمة المكان المذكور وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات عدلية بجرائم سرقة. أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الباروك.. مطلوب سقط في قبضة الأمن
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع.. قوى الأمن توقف مطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن تضبط مشتبه بهما بعد جرائم سرقة وإطلاق نار
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: عمليات استقصاء دقيقة تؤدي إلى توقيف مطلوبين بجرائم مخدرات وخطف
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

بيت الدين

عين زحلتا

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-01-11
Lebanon24
16:24 | 2026-01-11
Lebanon24
15:15 | 2026-01-11
Lebanon24
15:05 | 2026-01-11
Lebanon24
13:40 | 2026-01-11
Lebanon24
13:36 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24