قوى الأمن توقف مطلوبًا للقضاء بجرائم سرقة في الباروك

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة ضمن سرية في وحدة حول وجود أحد المطلوبين في محلة وتردّده إلى محل إقامة اتّخذه فيها، وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد مكان وجوده وكشف هويّته، ويدعى ر. ح. (مواليد عام 1974، لبناني). بتاريخ 8-1-2026، قامت قوّة من الفصيلة بمداهمة المكان المذكور وتوقيفه، حيث تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /4/ ملاحقات عدلية بجرائم سرقة. أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة المختص".