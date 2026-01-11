رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين

بعد ورود أنباء عن وقوع حادث سير كبير قرب الحدود تعرض له باص يُقلّ حجاجاً عائدين من أداء مناسك في بعد اصطدامه بشاحنة، بدأ يوسف رجي بمتابعة القضية.

وعلى الفور، اتصل بالسفيرة بريجيت طوق، موجهاً إياها بالتحقق من وجود مواطنين لبنانيين على متن الباص، والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدتهم وتقديم أي دعم أو مساعدة قد يحتاجونها في حال تأكد وجودهم.