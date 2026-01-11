شهيد في الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل

افادت مندوبة "لبنان٢٤" بأن غارة اسرائيلية من مسيرة استهدفت على سيارة في ، ما أدى إلى سقوط يدعى الصغير وهو عضو بلدية بنت .

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أحد عناصر في الغارة على بلدة بنت جبيل جنوبي . وصدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على سيارة في مدينة بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن.