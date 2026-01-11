تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"تلفزيون لبنان" اجتاز إمتحاني البابا والرئيس بنجاح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-01-2026
|
16:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثبت تلفزيون
لبنان
، مرة جديدة ، في أسابيع معدودة أنه قادرٌ على قبول التحدي وتحقيق قفزات نوعية، وأن يجد لشاشته موقعًا متقدمًا بين الشاشات.
فمقابلة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
شكَّلت علامة فارقة في جهود " شاشة الوطن" بمتابعة حثيثة من رئيسة مجلس
إدارة التلفزيون
إليسار نداف ، تمامًا كما قبل التحدي في مواكبة زيارة
البابا لاوون الرابع عشر
.
إنجازان في أقل من شهرين، بإمكانات متواضعة، يتيحان الرهان على تلفزيون لبنان الذي يستطيع أن يخاطب المسؤولين قائلًا: ثقتكم بتلفزيون لبنان في محلها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
