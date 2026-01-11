"تلفزيون لبنان" اجتاز إمتحاني البابا والرئيس بنجاح

أثبت تلفزيون ، مرة جديدة ، في أسابيع معدودة أنه قادرٌ على قبول التحدي وتحقيق قفزات نوعية، وأن يجد لشاشته موقعًا متقدمًا بين الشاشات.

فمقابلة رئيس الجمهورية شكَّلت علامة فارقة في جهود " شاشة الوطن" بمتابعة حثيثة من رئيسة مجلس إليسار نداف ، تمامًا كما قبل التحدي في مواكبة زيارة .

إنجازان في أقل من شهرين، بإمكانات متواضعة، يتيحان الرهان على تلفزيون لبنان الذي يستطيع أن يخاطب المسؤولين قائلًا: ثقتكم بتلفزيون لبنان في محلها.

