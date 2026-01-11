تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
"تلفزيون لبنان" اجتاز إمتحاني البابا والرئيس بنجاح

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:24
أثبت تلفزيون لبنان ، مرة جديدة ، في أسابيع معدودة أنه قادرٌ على قبول التحدي وتحقيق قفزات نوعية، وأن يجد لشاشته موقعًا متقدمًا بين الشاشات. 
فمقابلة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شكَّلت علامة فارقة في جهود " شاشة الوطن" بمتابعة حثيثة من رئيسة مجلس إدارة التلفزيون إليسار نداف ، تمامًا كما قبل التحدي في مواكبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر
إنجازان في أقل من شهرين، بإمكانات متواضعة، يتيحان الرهان على تلفزيون لبنان الذي يستطيع أن يخاطب المسؤولين قائلًا: ثقتكم بتلفزيون لبنان في محلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

البابا لاوون الرابع عشر

العماد جوزاف عون

إدارة التلفزيون

ليسار نداف

الرابع عشر

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

