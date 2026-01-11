تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد الغارات جنوباً.. هذا ما قاله أدرعي

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:55
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي هاجم في ساعات المساء في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله. 
معتبراً أن أنشطة المستهدف شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد ولحماية دولة إسرائيل.
كما أشار ادرعي الى انه إلحاقًا بالغارات التي شنها الجيش الاسرائيلي في وقت سابق من اليوم استهدفت فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان، أنجز جيش الدفاع غارة أخرى اليوم ضرب في إطارها موقعًا تحت أرضي استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان.
وأضاف: تمت مهاجمة الموقع التحت الأرضي التي ضرب اليوم لأول مرة قبل نحو أسبوع بعد أن كان جيش الدفاع قد حذر الجيش اللبناني من حدوث نشاط إرهابي داخل هذا الموقع، حيث قامت قوات تابعة للجيش اللبناني بمعاينة الموقع، إلا أنه لم يتم تفكيك البنية التحتية الإرهابية بشكل كامل، وبالتالي قام جيش الدفاع بمهاجمة الموقع اليوم مرة أخرى.

وتابع: وقبل ضرب الموقع تم اتخاذ إجراءات كثيرة بغية تقليل احتمالات تضرر المدنيين الأبرياء، ومنها توجيه  رسائل تحذيرية مسبقة لسكان المنطقة.

وأضاف: يعد نشاط حزب الله في هذه المواقع خرقًا للتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية وتهديدًا لدولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل.
 
