بعد الغارات جنوباً.. هذا ما قاله أدرعي

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ان الجيش الاسرائيلي هاجم في ساعات المساء في منطقة بجنوب وقضى على أحد عناصر والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله.

معتبراً أن أنشطة المستهدف شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد ولحماية دولة إسرائيل.

#عاجل 🔸بعد استهداف بنى تحتية إرهابية في : جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي كان يهم بأعمال لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله



🔸هاجم جيش الدفاع في ساعات المساء في منطقة بنت بجنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى… pic.twitter.com/JRera4FfJz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2026

كما أشار ادرعي الى انه إلحاقًا بالغارات التي شنها الجيش الاسرائيلي في وقت سابق استهدفت فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان، أنجز جيش الدفاع غارة أخرى اليوم ضرب في إطارها موقعًا تحت أرضي استخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي في لبنان.

وأضاف: تمت مهاجمة الموقع التحت الأرضي التي ضرب اليوم لأول مرة قبل نحو أسبوع بعد أن كان جيش الدفاع قد حذر من حدوث نشاط إرهابي داخل هذا الموقع، حيث قامت قوات تابعة للجيش اللبناني بمعاينة الموقع، إلا أنه لم يتم تفكيك البنية التحتية الإرهابية بشكل كامل، وبالتالي قام جيش الدفاع بمهاجمة الموقع اليوم مرة أخرى.



وتابع: وقبل ضرب الموقع تم اتخاذ إجراءات كثيرة بغية تقليل احتمالات تضرر المدنيين الأبرياء، ومنها توجيه رسائل تحذيرية مسبقة لسكان المنطقة.



وأضاف: يعد نشاط حزب الله في هذه المواقع خرقًا للتفاهمات وتهديدًا لدولة إسرائيل حيث سيواصل جيش الدفاع أعماله الرامية إلى إزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل.