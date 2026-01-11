بعد الغارات جنوباً.. هذا ما قاله أدرعي

#عاجل 🔸بعد استهداف بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي كان يهم بأعمال لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله
🔸هاجم جيش الدفاع في ساعات المساء في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى… pic.twitter.com/JRera4FfJz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2026
#عاجل 🔸بعد استهداف بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان: جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي كان يهم بأعمال لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله
🔸هاجم جيش الدفاع في ساعات المساء في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى… pic.twitter.com/JRera4FfJz