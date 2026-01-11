تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسالة تطمين ايرانية لـ"حزب الله"

Lebanon 24
11-01-2026 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1467167-639037942213049398.webp
Doc-P-1467167-639037942213049398.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في" النهار":ليس خافيًا أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت المفاجئة أتت في لحظة إقليمية ضبابية شديدة التعقيد والحساسية، مرحلة تراكم الضغوط على إيران نفسها، مشفوعة بتصعيد إسرائيلي – أميركي سياسي – عسكري عليها، ينطوي على تهديدات تعدّها هي نفسها بضربة وشيكة، خصوصًا أن سلطات طهران تبذل جهودًا استثنائية تحاول مواجهة «انتفاضة» داخلية تقودها قوى الاعتراض، نزلت إلى الشارع بفعل التدهور السريع لقيمة العملة الوطنية. وبناءً على ذلك كان بديهيًا أن يجد الحزب في زيارة عراقجيرسالة تطمين عاجلة كان يتلهف إلى سماعها. فمن المعلوم أن أوساط الحزب بدت أخيرًا وكأنها عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة لقاعدتها وبيئتها حول مستقبل الوضع الذي آلت إليه إيران، حيث ظهر أن النظام الإسلامي يوشك على السقوط. تقرّ مصادر على صلة بالحزب بأن بيئته كانت «متعطشة» لما يطمئن قلبها على إيران الحليفة «العضوية»، بعد الضربات والنكسات المتتالية التي مرّ بها الحزب منذ تلقّيه الضربات العسكرية الإسرائيلية القاسية التي كادت تطيح برأسيه السياسي والعسكري، وكادت تقصم ظهره باعتراف قياداته، ومن ثم سقوط سوريا التي كانت شريان الحياة له، وتحول الحكم في دمشق إلى خصم لدود، إلى تطور سلبي آخر تمثل في أسر واشنطن الرئيس الفنزويلي الحليف مادورو، والتحضير لتطويع النظام في كراكاس، ما أفقد الحزب وما بقي من المحور متنفسًا وساحة مهمة له.
وإن كان واضحًا أن إيران أرادت بالتأكيد من خلال زيارة وزير خارجيتها إلى بيروت أن تثبت لمن يعنيهم الأمر أنها تواجه كل محاولات إخراجها من لبنان، وأنها ليست في وارد الاستسلام للمعادلات المستجدة، فإنه كان من البديهي أن يستند إليها الحزب كعامل دعم وإسناد في المرحلة التي انطلقت فور إعلان بيروت رسميًا انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوبي الليطاني، والبدء بإنفاذ المرحلة الثانية التي يُفترض بالجيش أن يبدأها في منطقة ما بين النهرين.
وبالتالي فإن الحزب ما زال يعتبر أن مواجهاته مستمرة، وأنه بحاجة إلى إيران بصفتها لاعبًا أساسيًا في المنطقة، فضلًا عن أحاديث انتشرت أخيرًا فحواها أن «حصرية السلاح»، وفق ما يريده الحكم في بيروت والخارج، لا يمكن أن تتم من دون التفاهم مع إيران، وبطبيعة الحال فإن أصحاب هذه الدعوة ينطلقون من فرضية أن «إمرة» هذا السلاح بيد طهران حصرًا. بناءً على ذلك، فإن الراصدين لأبعاد هذه الزيارة وجدوا أن طهران أرادت بث عوامل التطمين لدى الحزب وجمهوره والبيئة الشيعية، بأنها لن تتركهم وحيدين في عواصف التطورات التي تتعرض لها المنطقة، وأرادت الإظهار أيضًا أنها مازالت تعمل كدولة واثقة من صمودها، لدرجة أنها توفد مع وزير خارجيتها إلى بيروت موفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى، في مهمة البحث مع المسؤولين اللبنانيين عن مخططات لتعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية مع لبنان. إضافة إلى ذلك، تعمّد عراقجيإطلاق خطاب تصالحي تهدوي، وهو ما يعني في نظر الحزب أن إيران، التي شاء كثر أن يخرجوها من لبنان بعدما أخرجوها قبلًا من سوريا، في طريقها لاستيعاب التحولات والمتغيرات، وقد أطلقت هجومًا مضادًا فابتكرت إدارة شاملة للأزمة الإقليمية المفتوحة على احتمالات شتى. ولذا كان طبيعيًا أن «يحتفي» الحزب برسالة التطمين الإيرانية، وإن كانت لا تحمل ما يؤكد أن «موسم الأحزان والآلام» على وشك النهاية. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنصار "الثنائي الشيعي" يستقبلون البابا ورسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر رسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": "حزب الله" في لبنان ليس في وضع جيد
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-12
Lebanon24
01:35 | 2026-01-12
Lebanon24
01:30 | 2026-01-12
Lebanon24
01:15 | 2026-01-12
Lebanon24
01:00 | 2026-01-12
Lebanon24
00:41 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24