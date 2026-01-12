قتيل في حادث سير في الضنية

وقع حادث سير مروع على طريق عام في كفرشلان بين شاحنة وسيارة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد ادى الحادث الى سقوط قتيل يدعى "خالد عبيد" من بلدة حقليت، فيما فرّ سائق الشاحنة الى جهه مجهولة.