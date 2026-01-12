تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون أعطى الضوء الأخضر لـ"التأجيل التقني"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1467206-639038028276372659.jpg
Doc-P-1467206-639038028276372659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طرح تصريح رئيس الجمهورية  جوزاف عون في مقابلته امس عن عدم معارضته التأجيل التقني للانتخابات النيابية الكثير من علامات الاستفهام حول امكانية اللجوء الى هذا الخيار في القريب العاجل.
مصادر سياسية وصفت هذه الخطوة بالتنظيمية لا السياسية، وبأنها مرتبطة حصراً باستكمال التحضيرات اللوجستية والإدارية الضرورية لإنجاز الاستحقاق في ظروف مقبولة، لا سيما في ظل التأخير الحاصل في مجلس النواب.
وأشارت المعلومات الى أن الرئيس عون كان واضحاً لناحية أن أي تأجيل يجب أن يكون محدوداً زمنياً ومبرراً تقنياً حصراً، رافضاً تحويله إلى مدخل لتطيير الاستحقاق أو المسّ بالمواعيد الدستورية.
هذا الموقف، سيكون محط جدل سياسي في الكواليس بين من يعتبر التأجيل التقني خطوة واقعية تمنع فوضى انتخابية، ومن يخشى أن يشكّل سابقة قد تُستغل لاحقاً لأهداف سياسية، في بلد اعتاد الانزلاق من التأجيل التقني إلى التعطيل الفعلي.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام: ترامب أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون العقوبات على روسيا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس نيوز عن مسؤولين أميركيين: ترمب أعطى الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ ضربات بفنزويلا قبل أيام من بدء العملية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لطلب واشنطن تغيير المواقع العسكرية في ممر غزة دون مشاورات أمنية واسعة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حصل نتنياهو على الضوء الاخضر؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:55:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

الدستور

العاج

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:34 | 2026-01-12
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12
Lebanon24
04:25 | 2026-01-12
Lebanon24
04:17 | 2026-01-12
Lebanon24
04:12 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24