Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

باسيل معجب بندى البستاني

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 01:45
لفت مصدر نيابي في"التيار الوطني الحر" الى  أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل أعجب بالطريقة التي تدير فيها الوزيرة السابقة والنائبة ندى البستاني المعركة الكهربائية الإعلامية الحاصلة بين "القوات والتيار"،وأبدى باسيل كل الدعم للوزيرة البستاني، معتبرًا أنها استطاعت تسجيل عدد كبير من النقاط على وزير الطاقة جو صدي، حيث اضطر رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إلى تولي المعركة الإعلامية بنفسه، بالرغم من أن لديه 20 نائبًا وأربعة وزراء وعددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية.
ولفت المصدر إلى أن العجز الإعلامي والمنطقي، والتواصل المقطوع لدى وزير الطاقة، دفع برئيس "القوات" إلى تولي المهمة بشخصه، وهذا ما أعطى نقاطا اضافية للبستاني ستستفيد منها على الصعيد الانتخابي في كسروان.
وختم المصدر بالقول إنه كان من المفترض أن يقوم الوزير بالرد وإدارة هذه المعركة كونه المعني الأول، لأنه ارتضى أن يكون وزير طاقة، وليس "القوات اللبنانية"المعنية الأولى بهذا الملف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب القوات اللبنانية

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

وزير الطاقة

سمير جعجع

اللبنانية

خاص "لبنان 24"

