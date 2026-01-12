باسيل معجب بندى البستاني

لفت مصدر نيابي في" " الى أن رئيس " " النائب أعجب بالطريقة التي تدير فيها الوزيرة السابقة والنائبة ندى البستاني المعركة الكهربائية الإعلامية الحاصلة بين "القوات والتيار"،وأبدى كل الدعم للوزيرة البستاني، معتبرًا أنها استطاعت تسجيل عدد كبير من النقاط على جو صدي، حيث اضطر رئيس " " الدكتور إلى تولي المعركة الإعلامية بنفسه، بالرغم من أن لديه 20 نائبًا وأربعة وزراء وعددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية.ولفت المصدر إلى أن العجز الإعلامي والمنطقي، والتواصل المقطوع لدى وزير الطاقة، دفع برئيس "القوات" إلى تولي المهمة بشخصه، وهذا ما أعطى نقاطا اضافية للبستاني ستستفيد منها على الصعيد الانتخابي في كسروان.وختم المصدر بالقول إنه كان من المفترض أن يقوم الوزير بالرد وإدارة هذه المعركة كونه المعني الأول، لأنه ارتضى أن يكون وزير طاقة، وليس " "المعنية الأولى بهذا الملف.