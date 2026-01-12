تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التحصّن بالذهب يزداد والأسعار تكسر الحواجز.. فهل اقتربت الحرب الكبرى؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
12-01-2026 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1467244-639038066400053226.png
Doc-P-1467244-639038066400053226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مشهد يعكس عاصفة جيوسياسية غير مسبوقة، ارتفع الذهب محلقاً فوق مستوى 4600 دولار للأونصة. هذه القفزة ليست صدفة، بل هي المحصلة الطبيعية لتراكم سحب الأزمات التي اجتمعت في الأفق الدولي دفعة واحدة، لتطلق العنان للمعدن النفيس كملاذ أخير يلوذ به المستثمرون. فمن البوابة الشرقية، تتصدر إيران واجهة التصعيد، حيث تهديداتها المباشرة بضرب القواعد الأميركية في المنطقة لا ترفع فقط سقف المواجهة المحتملة في الشرق الأوسط، بل تعيد إشعال مخاوف شاملة من اضطراب خطوط إمداد الطاقة واندلاع صراع إقليمي واسع. وفي النصف الغربي من الكرة الأرضية، تستمر فنزويلا كبؤرة توتر مزمنة، حيث يشكل التصعيد السياسي والاقتصادي فيها تذكيراً مستمراً بهشاشة الاستقرار في منطقة تعتبر حيوية للأمن القومي الأميركي.

ولم تتوقف العاصفة عند حدود النزاعات التقليدية، بل امتدت إلى مناطق اعتبرت لوقت طويل ضمن "السلم الدولي"، حيث أطلقت التهديدات غير المألوفة، مثل تلك المتعلقة بغرينلاند، إشارة خطيرة حول إمكانية توسع دوائر النزاع إلى مناطق كانت بعيدة عن الصراع. ليكسر هذا الخطاب تداعيات عمليات السلام التي كان قد أطلقها الرئيس الأميركي، كاسرا معه الحواجز النفسية في السوق، وفاتحا باب التكهن بمستقبل قد تتداخل فيه كل الخرائط الجيوسياسية.
This may contain: a hand holding five gold bars in front of a laptop

اللافت أن موجة "الملاذ الآمن" لم تتوقف عند الذهب. الفضة سجّلت بدورها مستوى قياسياً قرب 83.96 دولاراً للأونصة، وكذلك ارتفعت معادن أخرى، في إشارة إلى أن شهية التحوط كانت واسعة وليست محصورة بمعدن واحد.

هذا التزامن النادر للأزمات، الشرقية والغربية، التقليدية وغير التقليدية، يوفر حالة نادرة من "الكثافة التهديدية". الأسواق المالية تتعامل مع هذا المشهد كخطر نظامي شامل، لا كأزمة معزولة في منطقة واحدة. فالمخاطر المتعددة والمتزامنة تقلل من فرص احتواء أي منها بسرعة، وتزيد من احتمالية تأثير الدومينو، حيث قد يؤدي انفجار في منطقة إلى إشعال الأخرى.
This may contain: a pile of gold bars sitting on top of each other

ولفهم انعكاسات هذا المشهد المعقد على حركة الذهب، يوضح مصدر اقتصادي عبر "لبنان24" أنّ "السوق يستقبل اليوم رسالة واضحة: العالم يدخل مرحلة من عدم الاستقرار متعددة الجبهات. الذهب، بعيداً عن كونه مجرد سلعة، هو في هذه اللحظات مؤشر القلق العالمي. كل تهديد جديد يضيف طبقة أخرى من الطلب التحوطي، ليس هروباً من أصل محدد، بل من فكرة انهيار السياقات الجيوسياسية المألوفة برمتها".

ويقول: "المثير في قفزة اليوم هو قوتها رغم قوة الدولار نسبياً. هذا يشير إلى أن الدافع هنا هو الخوف الصرف. المستثمرون يشترون الأمان، وليس فقط يحمون أنفسهم من التضخم أو سياسات نقدية. إنه شراء للثقة في شكلها الأقدم والأكثر بدائية: المعدن الأصفر".

وعن المستقبل، بقول المصدر إن "اتجاه الذهب سيبقى مرتبطاً بخطوط التوتر هذه. إذا بدأت إحدى هذه الأزمات بالتهدئة، قد نرى بعض الانحسار. لكن الخطر الحقيقي هو استمرار هذا التصعيد المتزامن، أو، الأسوأ، تحول إحدى هذه التهديدات إلى مواجهة فعلية. حينها، لن يكون 4600 دولار سوى محطة في رحلة صعود أطول".
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بعد أسعار الذهب الكبيرة.. هذا ما يفعله التجار
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلانيا ترامب تكسر الصمت: الذكاء الاصطناعي سيصبح الأداة المركزية في الحروب
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة الأسطورة.. ويليامز تكسر "سنّ بطولة التنس" فهل تصمد صاحبة الـ45 عاما؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اغتيال الطبطبائي في الضاحية.. إسرائيل تكسر الخطوط الحمر فهل يردّ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:35:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

الأسواق المالية

الشرق الأوسط

المستقبل

فنزويلا

العاصفة

لبنان24

التزام

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-01-12
Lebanon24
07:16 | 2026-01-12
Lebanon24
07:14 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
Lebanon24
07:11 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24