التحصّن بالذهب يزداد والأسعار تكسر الحواجز.. فهل اقتربت الحرب الكبرى؟

ولم تتوقف عند حدود النزاعات التقليدية، بل امتدت إلى مناطق اعتبرت لوقت طويل ضمن "السلم الدولي"، حيث أطلقت التهديدات غير المألوفة، مثل تلك المتعلقة بغرينلاند، إشارة خطيرة حول إمكانية توسع دوائر النزاع إلى مناطق كانت بعيدة عن الصراع. ليكسر هذا الخطاب تداعيات عمليات السلام التي كان قد أطلقها الرئيس الأميركي، كاسرا معه الحواجز النفسية في السوق، وفاتحا باب التكهن بمستقبل قد تتداخل فيه كل الخرائط الجيوسياسية.اللافت أن موجة "الملاذ الآمن" لم تتوقف عند الذهب. الفضة سجّلت بدورها مستوى قياسياً قرب 83.96 دولاراً للأونصة، وكذلك ارتفعت معادن أخرى، في إشارة إلى أن شهية التحوط كانت واسعة وليست محصورة بمعدن واحد.هذا التزامن النادر للأزمات، الشرقية والغربية، التقليدية وغير التقليدية، يوفر حالة نادرة من "الكثافة التهديدية". تتعامل مع هذا المشهد كخطر نظامي شامل، لا كأزمة معزولة في منطقة واحدة. فالمخاطر المتعددة والمتزامنة تقلل من فرص احتواء أي منها بسرعة، وتزيد من احتمالية تأثير الدومينو، حيث قد يؤدي انفجار في منطقة إلى إشعال الأخرى.ولفهم انعكاسات هذا المشهد المعقد على حركة الذهب، يوضح مصدر اقتصادي عبر " " أنّ "السوق يستقبل اليوم رسالة واضحة: العالم يدخل مرحلة من عدم الاستقرار متعددة الجبهات. الذهب، بعيداً عن كونه مجرد سلعة، هو في هذه اللحظات مؤشر القلق العالمي. كل تهديد جديد يضيف طبقة أخرى من الطلب التحوطي، ليس هروباً من أصل محدد، بل من فكرة انهيار السياقات الجيوسياسية المألوفة برمتها".ويقول: "المثير في قفزة اليوم هو قوتها رغم قوة الدولار نسبياً. هذا يشير إلى أن الدافع هنا هو الخوف الصرف. المستثمرون يشترون الأمان، وليس فقط يحمون أنفسهم من التضخم أو سياسات نقدية. إنه شراء للثقة في شكلها الأقدم والأكثر بدائية: المعدن الأصفر".وعن ، بقول المصدر إن "اتجاه الذهب سيبقى مرتبطاً بخطوط التوتر هذه. إذا بدأت إحدى هذه الأزمات بالتهدئة، قد نرى بعض الانحسار. لكن الخطر الحقيقي هو استمرار هذا التصعيد المتزامن، أو، الأسوأ، تحول إحدى هذه التهديدات إلى مواجهة فعلية. حينها، لن يكون 4600 دولار سوى محطة في رحلة صعود أطول".