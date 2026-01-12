تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شحادة: لا اعتراض على خطة الجيش بل على غياب الجدول الزمني

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:26
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنّ وزراء "القوات اللبنانية" تعاملوا بإيجابية مع تقرير قائد الجيش داخل مجلس الوزراء، موضحًا أنّ التحفّظ انصبّ حصراً على غياب أي مهلة زمنية واضحة للمرحلة الثانية وبقية المراحل، لا على مضمون الخطة نفسها.

وفي حديثه لبرنامج "وهلق شو" عبر قناة "الجديد"، شدد شحادة على أنّ "القوات" لا تريد تعطيل ما بدأ مع خطة الجيش، بل العكس، معتبرًا أنّ كل يوم تأخير يعني كلفة بشرية واقتصادية إضافية ويؤخر إعادة الإعمار والاستثمارات. ولفت إلى أنّ قرار الحكومة الصادر في 7 آب حدّد نهاية السنة كمهلة، وأن "القوات" اقترحت تمديدًا تقنيًا لثلاثة أشهر فقط لتفادي المماطلة.

وأشار إلى وجود عوائق جنوب الليطاني، لكنه نفى وجود أي مبرر لعدم استكمال الخطة شماله، داعيًا "حزب الله" إلى الالتزام بما وافق عليه في البيان الوزاري حول حصر السلاح بيد الدولة. وقال إن لا قيام لدولة فعلية ما لم يكن الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المخوّلة بالقرار العسكري وبحيازة السلاح.

وفي الإطار الأمني، أشار إلى أنّ إسرائيل نفّذت 25 غارة في يوم واحد، بوتيرة تصعيدية أعلى من الأسبوع السابق، معتبرًا أنّ حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الشرعية واستكمال ما تحقق جنوب الليطاني ليشمل كل الأراضي، بما فيها المخيمات الفلسطينية.

وأكد شحادة أنّ شبكة العلاقات مع الدول العربية والغربية تمثّل "شبكة الأمان الحقيقية للبنان"، وأن لا جهة يحق لها مصادرة قرار الحرب والسلم، داعيًا إلى تفعيل العمل الدبلوماسي وتعزيز الشراكات الدولية لدعم الاستقرار والاستثمار.

وفي الشق المالي، انتقد شحادة قانون "الفجوة المالية" بسبب غياب الأرقام الدقيقة والمحاكاة، محذرًا من تمرير أي قانون من دون رأي صندوق النقد الدولي، ومشدّدًا على أنّ استعادة الثقة هي مفتاح أي إصلاح مصرفي حقيقي.

أما في ما يخص وزارة المهجرين، فأعلن تحضير مشروع قانون لإقفالها مع الحفاظ على حقوق المعنيين. وعلى صعيد وزارة التكنولوجيا، أكد أنّ قانون إنشائها أُقرّ، وأن العمل جارٍ على مشاريع أساسية أبرزها الهوية الرقمية والخدمات الإلكترونية.

وكشف شحادة عن إطلاق عشرات آلاف المنح التدريبية في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب إنشاء شبكة مستثمرين لدعم الشركات الناشئة، معتبرًا أنّ التراجع الحاد في الاستثمارات التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة يشكّل تحديًا يجب تعويضه في المرحلة المقبلة.
القوات اللبنانية

الجيش اللبناني

الدول العربية

مجلس الوزراء

الفلسطينية

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

