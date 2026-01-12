ريفي ومخزومي يدعمان مواقف الرئيس جوزاف عون

عبّر النائبان وفؤاد مخزومي عن دعمهما لمواقف رئيس الجمهورية ، بعد المقابلة التي أجراها لمناسبة مرور عام على انطلاق عهده.



وكتب النائب أشرف على منصة "إكس" أنّ "أثبت بمواقفه ثباتًا وتمسّكًا بالمبادئ السيادية"، معتبرًا أنّه يواجه "إصرار على جرّ إلى مغامرة مدمّرة جديدة"، ومضيفًا: "كل الدعم لموقف رئيس الجمهورية، وعسى أن يعود حزب الله إلى صوابه قبل فوات الأوان".



، قال النائب مخزومي إنّه استمع باهتمام إلى مقابلة الرئيس، مشيرًا إلى أنّها عكست "مقاربة مسؤولة وواعية للتحديات التي تواجه البلاد"، وأنّ عون يعتمد "نهجًا هادئًا ومتزنًا في إدارة شؤون الحكم، واضعًا مصلحة الدولة واستقرار مؤسساتها في صلب أولوياته".



وأضاف مخزومي أنّ خطاب الرئيس "يبعث على قدر من الطمأنينة لدى اللبنانيين المؤمنين بالدولة وسيادتها"، ويُظهر حرصًا على معالجة الملفات الحساسة "بواقعية وحكمة بعيدًا من أي تصعيد غير محسوب"، مؤكدًا دعمه للعهد في هذه المرحلة الدقيقة، أن تُترجم هذه المقاربة بخطوات عملية تعزز الاستقرار وتعيد الثقة.

