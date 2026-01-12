تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ريفي ومخزومي يدعمان مواقف الرئيس جوزاف عون
Lebanon 24
12-01-2026
|
03:01
عبّر النائبان
أشرف ريفي
وفؤاد مخزومي عن دعمهما لمواقف رئيس الجمهورية
جوزاف عون
، بعد المقابلة التي أجراها لمناسبة مرور عام على انطلاق عهده.
وكتب النائب أشرف
ريفي
على منصة "إكس" أنّ
الرئيس عون
"أثبت بمواقفه ثباتًا وتمسّكًا بالمبادئ السيادية"، معتبرًا أنّه يواجه "إصرار
حزب الله
على جرّ
لبنان
إلى مغامرة مدمّرة جديدة"، ومضيفًا: "كل الدعم لموقف رئيس الجمهورية، وعسى أن يعود حزب الله إلى صوابه قبل فوات الأوان".
من جهته
، قال النائب
فؤاد
مخزومي إنّه استمع باهتمام إلى مقابلة الرئيس، مشيرًا إلى أنّها عكست "مقاربة مسؤولة وواعية للتحديات التي تواجه البلاد"، وأنّ عون يعتمد "نهجًا هادئًا ومتزنًا في إدارة شؤون الحكم، واضعًا مصلحة الدولة واستقرار مؤسساتها في صلب أولوياته".
وأضاف مخزومي أنّ خطاب الرئيس "يبعث على قدر من الطمأنينة لدى اللبنانيين المؤمنين بالدولة وسيادتها"، ويُظهر حرصًا على معالجة الملفات الحساسة "بواقعية وحكمة بعيدًا من أي تصعيد غير محسوب"، مؤكدًا دعمه للعهد في هذه المرحلة الدقيقة،
على أمل
أن تُترجم هذه المقاربة بخطوات عملية تعزز الاستقرار وتعيد الثقة.
الرئيس عون
جوزاف عون
أشرف ريفي
حزب الله
الجمهوري
رئيس عون
من جهته
جمهورية
