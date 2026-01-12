بدأت مصر ضخ نحو 50 مليون قدم مكعب يومياً من الطبيعي إلى عبر خط الغاز العربي، وذلك بعد أيام قليلة من بدء توريد كميات مماثلة إلى .



وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى أن اتفاقيات أبرمتها القاهرة مع وبيروت تهدف لتوفير غاز لتوليد الكهرباء خلال أشهر الشتاء، حيث يصل إجمالي الكميات المضخة إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً.



وتستورد مصر شحنات من الغاز الطبيعي المسال لصالح البلدين، ويتم تفريغها عبر مركب تغويز راسٍ في ميناء العقبة الأردني. وتتحمل مصر تكلفة إيجار المركب، بينما تتحمل سوريا ولبنان ثمن الغاز، بالتنسيق مع التي خففت بعض القيود في إطار قانون "قيصر".



ويأتي ذلك بعد توقيع مصر مذكرتي تفاهم مع سوريا الأسبوع الماضي لتوريد الغاز والمنتجات البترولية، في محاولة لمعالجة العجز الكهربائي الكبير في سوريا الذي يتجاوز 80% من الاحتياجات.



كما كشف المصدر عن تجديد مصر عقد إيجار مركب التغويز في العقبة لستة أشهر إضافية، بما يشمل دفع رسوم عبور للأردن.



ويُمثل هذا التعاون أول تطبيق عملي لاتفاق وقّع بين والقاهرة عام 2022، والذي ظل متوقفاً بسبب الأميركية، قبل أن يُفتح المجال للتنفيذ بعد إلغاء الكونغرس بعض بنود تلك العقوبات المتعلقة بالإمدادات الإنسانية. (روسيا اليوم)



