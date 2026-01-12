تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخماسية في السراي: تقف إلى جانب لبنان وندعم خطوات حصر السلاح

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1467268-639038121522106297.jpeg
Doc-P-1467268-639038121522106297.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي في هذه الأثناء سفراء اللجنة الخماسية التي تضم كلا من سفراء: المملكة العربية السعودية  وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى والولايات المتحدة الاميركية ميشال عيسى.
 
وعقب اللقاء، أكد السفير المصري علاء موسى ثقة بلاده بالرئيس اللبناني نواف سلام والحكومة، مشددًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع سلام.

وأعرب عن أمل مصر في أن يحظى قانون "الفجوة المالية" بمناقشة بناءة في البرلمان قريبًا، مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب لبنان كصديق داعم في محطات عديدة.

وشدد موسى على دعم مصر للدولة اللبنانية ومؤسساتها في خطوات حصر السلاح، معتبرًا أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف "جيد جدًا"، وأن كلام الرئيس سلام اليوم يتوافق مع تصريحات الرئيس ميشال عون.

كما أعرب السفير المصري عن تطلع بلاده لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدًا أهمية إعادة الانتظام إلى المؤسسات ودعم كل خطوة في هذا الاتجاه.

وحول مسألة رحيل قوات اليونيفيل، وصفها موسى بـ"الحساسة"، مشيرًا إلى أن العمل يجري على ترتيب الأوضاع لضمان بقاء الأمن والاستقرار في حال غياب القوات الدولية.
 
من جهته، أشار السفير الفرنسيّ لدى بيروت هيرفي ماغرو إلى أن "فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدبولي: مصر تقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميل لـ"الحدث": الجيش بدأ خطوات جدية بشأن حصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب شعب فنزويلا وندعم الانتقال السلمي والديمقراطي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للقمة الأوروبية: نؤكد دعمنا لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

ميشال عون

اللبنانية

السعودية

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-12
Lebanon24
04:34 | 2026-01-12
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12
Lebanon24
04:30 | 2026-01-12
Lebanon24
04:25 | 2026-01-12
Lebanon24
04:17 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24