الخماسية في السراي: تقف إلى جانب لبنان وندعم خطوات حصر السلاح

استقبل الدكتور نواف سلام في السراي في هذه الأثناء سفراء اللجنة الخماسية التي تضم كلا من سفراء: العربية السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى والولايات المتحدة الاميركية ميشال عيسى.

وعقب اللقاء، أكد السفير المصري علاء موسى ثقة بلاده بالرئيس اللبناني نواف سلام والحكومة، مشددًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية خلال اجتماع اللجنة الخماسية مع سلام.



وأعرب عن أمل مصر في أن يحظى قانون "الفجوة المالية" بمناقشة بناءة في البرلمان قريبًا، مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تقف إلى جانب كصديق داعم في محطات عديدة.



وشدد موسى على دعم مصر للدولة ومؤسساتها في خطوات حصر السلاح، معتبرًا أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف "جيد جدًا"، وأن كلام الرئيس سلام اليوم يتوافق مع تصريحات الرئيس .



كما أعرب السفير المصري عن تطلع بلاده لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدًا أهمية إعادة الانتظام إلى المؤسسات ودعم كل خطوة في هذا الاتجاه.



وحول مسألة رحيل قوات اليونيفيل، وصفها موسى بـ"الحساسة"، مشيرًا إلى أن العمل يجري على ترتيب الأوضاع لضمان بقاء الأمن والاستقرار في حال غياب القوات الدولية.

أشار السفير الفرنسيّ لدى هيرفي ماغرو إلى أن "فرنسا ستشارك في الشق الدبلوماسيّ للميكانيزم على أن تتبلور المهام وطريقة العمل داخل اللجنة وعليه ستُحدّد الشخصية التي ستثمل باريس".