Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد مفاوضات مع الإدارة... تحسين أوضاع موظفي "الميدل إيست"

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:20
أكدت نقابة مستخدمي وعمال شركة "طيران الشرق الأوسط" أن الحفاظ على كرامة العاملين وحقوقهم المعيشية يشكّل أولوية أساسية لها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وأعلنت النقابة، في بيان، أنّ مفاوضاتها مع رئيس مجلس إدارة الشركة المدير العام محمد الحوت أسفرت عن إقرار ترقيات وسلّم رتب ورواتب جديد للعاملين، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وتقدير جهودهم في استمرار العمل رغم الضغوط الأمنية والمالية.

وأشادت النقابة بتجاوب إدارة الشركة، معتبرة أن القرارات المتخذة تعكس تفهّمًا للواقع المعيشي للعاملين، وتوازنًا بين حقوق الموظفين واستقرار الشركة.

كما شددت على أن ما تحقق يُعدّ إنجازًا مهمًا يعيد الاعتبار إلى الرواتب، ويؤسس لمعايير واضحة وشفافة في الترقيات والزيادات بما يضمن العدالة بين جميع العاملين.

وختمت بالتأكيد على التزامها تعزيز الاستقرار الوظيفي والحفاظ على مكانة "طيران الشرق الأوسط" كشركة وطنية، عبر شراكة مسؤولة مع الإدارة لمواجهة التحديات.
