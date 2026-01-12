لأول مرة في لبنان… Google Transit يدخل قطاع النقل العام

نشرت على حسابها على منصة "إكس": "للمرة الأولى في ، أصبحت خدمة Google Transit متاحة عبر خرائط Google، ما يشكّل خطوة نوعية نحو تنظيم التنقّل اليومي وتسهيل استخدام المواصلات العامة.



الخدمة تتيح للمستخدمين تخطيط رحلاتهم عبر وسائل النقل المشترك، الاطلاع على الخطوط والمسارات، معرفة أوقات الوصول والانطلاق التقديرية، والحصول على إرشادات دقيقة خطوة بخطوة.



من الاعتماد على المعرفة الشفوية والتجربة، يدخل قطاع النقل العام مرحلة أكثر وضوحًا وتنظيمًا".

