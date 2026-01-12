تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

لأول مرة في لبنان… Google Transit يدخل قطاع النقل العام

Lebanon 24
12-01-2026 | 03:53
نشرت وزارة الأشغال العامة والنقل على حسابها على منصة "إكس": "للمرة الأولى في لبنان، أصبحت خدمة Google Transit متاحة عبر خرائط Google، ما يشكّل خطوة نوعية نحو تنظيم التنقّل اليومي وتسهيل استخدام المواصلات العامة.

الخدمة تتيح للمستخدمين تخطيط رحلاتهم عبر وسائل النقل المشترك، الاطلاع على الخطوط والمسارات، معرفة أوقات الوصول والانطلاق التقديرية، والحصول على إرشادات دقيقة خطوة بخطوة.

بعد سنوات من الاعتماد على المعرفة الشفوية والتجربة، يدخل قطاع النقل العام مرحلة أكثر وضوحًا وتنظيمًا".
