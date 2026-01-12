عملية أمنية في مخيم البداوي انتهت بإطلاق نار وإصابة حرجة

أُصيب المطلوب "م.ز" الملقب بـ " " بجروح خطيرة ليل أمس أثناء قيام بمحاولة توقيفه في مخيم البداوي، حسب مندوبة " ".



واشارت المعلومات إلى أنّ المطلوب حاول الفرار من المكان، ما أدى إلى إطلاق نار باتجاهه وإصابته إصابة حرجة.



وتم تسليمه الى مخابرات الجيش، كما جرى نقله إلى في لتلقي العلاج.

