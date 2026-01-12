تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المنبر البلدي: ملف النفايات شأن بلدي وبيئي ويجب إخراجه من التجاذبات السياسية

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:12
عقد المنبر البلدي لمدينة صيدا اجتماعه الدوري، حيث ناقش المستجدات المحلية، ولا سيما التطورات البيئية المرتبطة بملف النفايات، في ظل الجدل والتصريحات المتداولة حول هذا الموضوع.

وأكد المنبر في بيان أنّ ملف البيئة، بما يشمله من معالجة النفايات وتشغيل المعمل ونظافة الشوارع والحفاظ على بيئة سليمة، هو شأن بلدي وإداري وبيئي حصراً، ويجب أن يُعالج بعيداً عن أي تجاذبات أو توظيفات سياسية، مشدداً على أنّه ليس ملفاً مناطقياً ولا يرتبط بعلاقات بين مكونات لبنانية.

وأشار إلى أن البيئة النظيفة تنعكس إيجاباً على صيدا وجوارها، داعياً إلى الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وبما تفرضه القوانين، باعتبار أن المصلحة مشتركة للجميع.

وطالب المنبر بلدية صيدا بفتح ملفات جمع ومعالجة النفايات وتشغيل معمل النفايات أمام الرأي العام والجمعيات البيئية، بهدف المساءلة والمحاسبة وتحديد المسؤوليات عن تدهور الواقع البيئي، محذّراً من أن أي تأخير في تشغيل المعمل بكامل طاقته يخلّف أضراراً صحية وبيئية خطيرة ويعكس خللاً وفساداً مالياً وإدارياً.

وختم بالتشديد على أن الأراضي المردومة تُعدّ أملاكاً عامة، وأن أي مشروع استثماري عليها يجب أن يلتزم بالقانون ويحفظ مصالح مدينة صيدا بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
