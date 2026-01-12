الأسمر: أي سقوط للنظام الإيراني سيكون له تداعيات مباشرة على الحزب

وجّه النائب سعيد الأسمر انتقادات شديدة لحزب الله، قائلاً إنه "جلب الدمار والشهداء والمصائب والأزمات" للبنان، متهمًا إيّاه بـ"غش الناس" تحت شعار الدفاع عن البلاد.



وأكد الأسمر أن الحرب الأخيرة كشفت عدم وجود توازن قوى بين الحزب وإسرائيل، محذرًا من أن استمرار سلاحه سيجلب مزيدًا من القصف والدمار. ولفت إلى أن الدول الغربية توفر غطاءً لإسرائيل ردًا على أحداث 7 تشرين الأول 2023، داعيًا إلى تحييد لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول.



وحول ارتباط الحزب بإيران، قال الأسمر إنه "ما زال مرتهنًا لها ويتلقى الدعم والتمويل منها"، مشيرًا إلى أن زيارات المسؤولين الإيرانيين أعاقت أي توجه إيجابي للحزب نحو الداخل اللبناني بعد الحرب.



وشدد على أن أي محاولة من الحزب للقتال ضد الجيش والدولة "ستفشل حتمًا"، مؤكدًا وجود "التفاف شعبي واسع حول الجيش والدولة".



وعن الوضع الإقليمي، ربط الأسمر بين الأحداث في لبنان والمنطقة وبين ، مشيرًا إلى تلقي الحزب دعمًا ماليًا سابقًا من فنزويلا، وأن أي سقوط للنظام سيكون له تداعيات مباشرة على الحزب.



وفي الشأن الداخلي، طالب الأسمر بـ"فتح مجلس النواب" لمناقشة قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الحكومة لن تتمكن من إجراء الانتخابات النيابية قبل ذلك. وناشد رئيس الجمهورية التدخل في الملف ورفض أي تأجيل للانتخابات.



وعن أزمة النفايات بين صيدا وجزين، كشف عن عقد اجتماعات لحل الأزمة والبحث عن إنشاء معمل للنفايات بالتعاون مع الوزارات المعنية.



أما بشأن قانون الفجوة المالية، فقال إن الحكومة "قادرة على إصدار قانون أفضل"، داعيًا إلى محاسبة من سرق الأموال وتقديم أرقام دقيقة بدلاً من تحميل المصرف المركزي والمصارف المسؤولية الكاملة.



Advertisement