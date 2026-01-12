توقيف مُطلق النار على المختار محمد دنيا

أفادت مندوبة " "، أنّه على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت عند بولفار - ، وأسفرت عن إصابة مختار محلة الحدادين محمد وحارس سوبرماركت يُدعى محمد الصواف، تمكنت دورية من في مخابرات الجيش من توقيف على مطلق النار ش.ح، في منطقة الضم والفرز في محيط إحدى المستشفيات.





Advertisement