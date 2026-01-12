عز الدين: حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري

أقام حفلاً تكريمياً للشهيد علاء حوراني في بلدة الطيري بحضور النائب حسن عز الدين وعوائل وجمع من الحضور.



وأكد النائب عز الدين في كلمته على ضرورة الحكومة بمسؤولياتها لمواجهة ما وصفه بـ"عدم التزام باتفاق وقف إطلاق النار"، داعياً إلى استخدام "كل الصداقات والإمكانيات" لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإطلاق المعتقلين، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، محذراً من تقديم أي تنازلات مجانية.



وفي الشأن الداخلي، أكد أن حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري، معرباً عن ثقته بتجديد "البيعة لخيار " كما حدث في الانتخابات البلدية.



وتناول عز الدين التطورات في ، مشيراً إلى ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي والإسرائيلي السافر" في شؤونها الداخلية، ومقارناً ذلك بما حدث في فنزويلا، مؤكداً أن "أسقطت أقنعتها" وتعمل بشكل علني مع عملاء لـ"إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية" لكونها الدولة الوحيدة التي تقف في وجه مشاريعها.



