تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين: حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري

Lebanon 24
12-01-2026 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1467335-639038196502927515.png
Doc-P-1467335-639038196502927515.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقام حزب الله حفلاً تكريمياً للشهيد علاء حوراني في بلدة الطيري بحضور النائب حسن عز الدين وعوائل الشهداء وجمع من الحضور.

وأكد النائب عز الدين في كلمته على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها لمواجهة ما وصفه بـ"عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار"، داعياً إلى استخدام "كل الصداقات والإمكانيات" لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإطلاق المعتقلين، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم، محذراً من تقديم أي تنازلات مجانية.

وفي الشأن الداخلي، أكد أن حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معاً وفي موعدها الدستوري، معرباً عن ثقته بتجديد "البيعة لخيار المقاومة" كما حدث في الانتخابات البلدية.

وتناول عز الدين التطورات في إيران، مشيراً إلى ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي والإسرائيلي السافر" في شؤونها الداخلية، ومقارناً ذلك بما حدث في فنزويلا، مؤكداً أن الولايات المتحدة "أسقطت أقنعتها" وتعمل بشكل علني مع عملاء لـ"إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية" لكونها الدولة الوحيدة التي تقف في وجه مشاريعها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مصممون على إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: ليس لدي حزب سياسي ولا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات ودوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري: اعربنا عن تطلعنا إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 14:37:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-01-12
Lebanon24
07:25 | 2026-01-12
Lebanon24
07:16 | 2026-01-12
Lebanon24
07:14 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
Lebanon24
07:13 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24