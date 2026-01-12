ضو: لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة، ولا دولة قادرة من دون جيشٍ ممسكٍ بالأمن وحده. ما أنجزه في المرحلة الأولى من خطة "درع الوطن" لحصر السلاح بيد الدولة خطوة أساسية لتثبيت الاستقرار، خصوصًا جنوب . وخلال تنفيذ هذه المرحلة، قدّم الجيش على طريق حماية ، وإسنادًا للبنان وسيادته وشعبه، ولهم منا كل التحية والوفاء. اليوم المطلوب الانتقال فورًا إلى المرحلة الثانية، ووضع مهل زمنية محددة ومراحل مفصّلة لحصر السلاح بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والتحضير لاستكمال حصر السلاح على كامل الأراضي بمراحل لاحقة، لا فقط التزامًا باتفاق وقف الأعمال العدائية، بل بالدستور اللبناني وبالسيادة التي تفترض حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في هذا الإطار نطمح أن تكون قادرة على تمويل كل حاجات الجيش ومتطلباته للقيام بمهامه كاملةً، دون الاعتماد على المساعدات الدولية، والعمل على إزالة كل العوائق التي تبطّئ تنفيذ مهامه: من استمرار تكابر على الواقع وارتهانه للنظام ومصالحه، إلى الاعتداءات المتواصلة التي تعقّد انتشار الجيش وتحدّ من قدرته على تثبيت السيطرة".

