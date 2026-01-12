تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-5
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضو: لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة، ولا دولة قادرة من دون جيشٍ ممسكٍ بالأمن وحده. ما أنجزه
الجيش اللبناني
في المرحلة الأولى من خطة "درع الوطن" لحصر السلاح بيد الدولة خطوة أساسية لتثبيت الاستقرار، خصوصًا جنوب
الليطاني
. وخلال تنفيذ هذه المرحلة، قدّم الجيش
شهداء
على طريق حماية
لبنان
، وإسنادًا للبنان وسيادته وشعبه، ولهم منا كل التحية والوفاء. اليوم المطلوب الانتقال فورًا إلى المرحلة الثانية، ووضع مهل زمنية محددة ومراحل مفصّلة لحصر السلاح بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والتحضير لاستكمال حصر السلاح على كامل الأراضي
اللبنانية
بمراحل لاحقة، لا فقط التزامًا باتفاق وقف الأعمال العدائية، بل
التزام
بالدستور اللبناني وبالسيادة التي تفترض حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في هذا الإطار نطمح أن تكون
الدولة اللبنانية
قادرة على تمويل كل حاجات الجيش ومتطلباته للقيام بمهامه كاملةً، دون الاعتماد على المساعدات الدولية، والعمل على إزالة كل العوائق التي تبطّئ تنفيذ مهامه: من استمرار تكابر
حزب الله
على الواقع وارتهانه للنظام
الإيراني
ومصالحه، إلى الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة التي تعقّد انتشار الجيش وتحدّ من قدرته على تثبيت السيطرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ
Lebanon 24
مسعد: نصرّ على بناء دولة عادلة وقادرة لا تهتز أمام الصفقات والنفوذ
12/01/2026 14:37:24
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لا استقلال تام بلا دولة سيّدة وقادرة
Lebanon 24
سلام: لا استقلال تام بلا دولة سيّدة وقادرة
12/01/2026 14:37:24
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: لِوَقف تدوير الزوايا وبسط سيادة الدَّولة دون تأخُّر!
Lebanon 24
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة – الأميركيَّة: لِوَقف تدوير الزوايا وبسط سيادة الدَّولة دون تأخُّر!
12/01/2026 14:37:24
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو: فنزويلا البوليفارية جمهورية حرّة ومستقلّة وقادرة على الدفاع عن سيادتها في أي ظرف من الظروف
Lebanon 24
مادورو: فنزويلا البوليفارية جمهورية حرّة ومستقلّة وقادرة على الدفاع عن سيادتها في أي ظرف من الظروف
12/01/2026 14:37:24
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
الليطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الانتخابات النيابية.. ماذا أعلن فضل الله؟
Lebanon 24
عن الانتخابات النيابية.. ماذا أعلن فضل الله؟
07:29 | 2026-01-12
12/01/2026 07:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من رئيس بلدية بقسطا.. قرار بشأن جبّالات تزوّد ورش البناء بالباطون الجاهز!
Lebanon 24
من رئيس بلدية بقسطا.. قرار بشأن جبّالات تزوّد ورش البناء بالباطون الجاهز!
07:25 | 2026-01-12
12/01/2026 07:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل مجلس أمناء صندوق الزكاة والجوزو يعلن نمو الواردات بنسبة 35%
Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل مجلس أمناء صندوق الزكاة والجوزو يعلن نمو الواردات بنسبة 35%
07:16 | 2026-01-12
12/01/2026 07:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ في البقاع... اعتدى على تلميذ وطعنه بسكين
Lebanon 24
توقيف سوريّ في البقاع... اعتدى على تلميذ وطعنه بسكين
07:14 | 2026-01-12
12/01/2026 07:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أزمة النفايات الصلبة.. هذا ما أعلنه البزري
Lebanon 24
عن أزمة النفايات الصلبة.. هذا ما أعلنه البزري
07:13 | 2026-01-12
12/01/2026 07:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
Lebanon 24
إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي
15:00 | 2026-01-11
11/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
Lebanon 24
فتح باب المحاسبة في "المركزي": هل القضاء كافٍ لاستعادة الثقة المالية؟
11:00 | 2026-01-11
11/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
12:54 | 2026-01-11
11/01/2026 12:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:29 | 2026-01-12
عن الانتخابات النيابية.. ماذا أعلن فضل الله؟
07:25 | 2026-01-12
من رئيس بلدية بقسطا.. قرار بشأن جبّالات تزوّد ورش البناء بالباطون الجاهز!
07:16 | 2026-01-12
المفتي دريان يستقبل مجلس أمناء صندوق الزكاة والجوزو يعلن نمو الواردات بنسبة 35%
07:14 | 2026-01-12
توقيف سوريّ في البقاع... اعتدى على تلميذ وطعنه بسكين
07:13 | 2026-01-12
عن أزمة النفايات الصلبة.. هذا ما أعلنه البزري
07:13 | 2026-01-12
رجّي: هذا ما قلته لعراقجي
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 14:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24