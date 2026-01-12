تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضو: لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة

Lebanon 24
12-01-2026 | 06:01
كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة، ولا دولة قادرة من دون جيشٍ ممسكٍ بالأمن وحده. ما أنجزه الجيش اللبناني في المرحلة الأولى من خطة "درع الوطن" لحصر السلاح بيد الدولة خطوة أساسية لتثبيت الاستقرار، خصوصًا جنوب الليطاني. وخلال تنفيذ هذه المرحلة، قدّم الجيش شهداء على طريق حماية لبنان، وإسنادًا للبنان وسيادته وشعبه، ولهم منا كل التحية والوفاء. اليوم المطلوب الانتقال فورًا إلى المرحلة الثانية، ووضع مهل زمنية محددة ومراحل مفصّلة لحصر السلاح بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والتحضير لاستكمال حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بمراحل لاحقة، لا فقط التزامًا باتفاق وقف الأعمال العدائية، بل التزام بالدستور اللبناني وبالسيادة التي تفترض حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. في هذا الإطار نطمح أن تكون الدولة اللبنانية قادرة على تمويل كل حاجات الجيش ومتطلباته للقيام بمهامه كاملةً، دون الاعتماد على المساعدات الدولية، والعمل على إزالة كل العوائق التي تبطّئ تنفيذ مهامه: من استمرار تكابر حزب الله على الواقع وارتهانه للنظام الإيراني ومصالحه، إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تعقّد انتشار الجيش وتحدّ من قدرته على تثبيت السيطرة".
