صادق: الكرة في ملعب من يقودون الحزب اليوم

كتب النائب وضّاح الصادق على منصة "إكس": "استعادة رئيس الجمهورية خطاب القسم، وخصوصًا لجهة انتهاء دور السلاح وتأكيده مسار استعادة الدولة الذي انطلق منذ بداية عهده، رسالة واضحة إلى الحزب أن الزمن لن يعود إلى الوراء. في ملعب من يقودون الحزب اليوم، لعلّهم يعقلون، كفانا إضاعةً للوقت".

