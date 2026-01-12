الاتحاد العمالي لنقابات وعمال الجنوب دعا الى إنصاف موظفي القطاع العام

عقد لنقابات ومستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب جلسة طارئة في صور ناقش خلالها التدهور الحاد في الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال وأصحاب الدخل المحدود.



وحمّل الاتحاد في بيانه المسؤولية للعدو "باعتداءاته اليومية" وللحكومة "بغيابها وإهمالها"، في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة.



وأكد "رفض كل أشكال التطبيع مع العدو "، معتبراً أن " تبقى طريق التحرير وإعادة الإعمار". كما هاجم "الجشع المتصاعد للمحتكرين" و"غياب الرقابة على الأسعار"، مطالباً الحكومة بوضع "خطة طوارئ لحماية الأمن الغذائي للطبقات الفقيرة".



و طالب الاتحاد الحكومة بـ:



- البدء الفوري في إعادة إعمار الجنوب ودفع التعويضات.



- إقرار الضمان الصحي الشامل للمزارعين.



- تفعيل مجالس العمل التحكيمية واستقلاليتها.



- إنصاف موظفي القطاع العام وضمان رواتب عادلة.



وختم البيان بدعوة القوى الفاعلة إلى "التضامن دفاعاً عن حقوق العمال" والوقوف بوجه "التهميش والإهمال المزمن" الذي تتعرض له منطقة الجنوب وسائر المناطق .



