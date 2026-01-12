تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الاتحاد العمالي لنقابات وعمال الجنوب دعا الى إنصاف موظفي القطاع العام
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
الاتحاد العمالي
لنقابات ومستخدمي وعمال وحرفيي الجنوب جلسة طارئة في صور ناقش خلالها التدهور الحاد في الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال وأصحاب الدخل المحدود.
وحمّل الاتحاد في بيانه المسؤولية للعدو
الإسرائيلي
"باعتداءاته اليومية" وللحكومة "بغيابها وإهمالها"، في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة.
وأكد
الاتحاد على
"رفض كل أشكال التطبيع مع العدو
الصهيوني
"، معتبراً أن "
المقاومة
تبقى طريق التحرير وإعادة الإعمار". كما هاجم "الجشع المتصاعد للمحتكرين" و"غياب الرقابة على الأسعار"، مطالباً الحكومة بوضع "خطة طوارئ لحماية الأمن الغذائي للطبقات الفقيرة".
و طالب الاتحاد الحكومة بـ:
- البدء الفوري في إعادة إعمار الجنوب ودفع التعويضات.
- إقرار الضمان الصحي الشامل للمزارعين.
- تفعيل مجالس العمل التحكيمية واستقلاليتها.
- إنصاف موظفي القطاع العام وضمان رواتب عادلة.
وختم البيان بدعوة القوى الفاعلة إلى "التضامن دفاعاً عن حقوق العمال" والوقوف بوجه "التهميش والإهمال المزمن" الذي تتعرض له منطقة الجنوب وسائر المناطق
اللبنانية
.
