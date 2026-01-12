لقاء سيدة الجبل يعترض على سلوك "حزب الله" ويدعم الانتفاضة الإيرانية

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي وأصدر بياناً سجل فيه اعتراضاً قوياً على موقف ، معتبراً أن رفضه تسليم سلاحه إلى يعد "عناداً وتكبّراً" رغم التحولات الكبيرة في المنطقة.



واتهم البيان الحزب بـ"الاحتيال السياسي" لرفضه إصدار بيان واضح يعلن "خروجه العسكري من "، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بـ"إلزام الحزب بإصدار مثل هذا البيان أو استقالة وزرائه من الحكومة".



وأكد اللقاء دعمه "لحرية الشعوب أينما كانت"، معرباً عن نظره "بعين الأمل إلى انتفاضة الشعب وشجاعته وإلى انعكاساتها على الداخل اللبناني".



