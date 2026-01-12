تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لقاء سيدة الجبل يعترض على سلوك "حزب الله" ويدعم الانتفاضة الإيرانية
Lebanon 24
12-01-2026
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي وأصدر بياناً سجل فيه اعتراضاً قوياً على موقف
حزب الله
، معتبراً أن رفضه تسليم سلاحه إلى
الدولة اللبنانية
يعد "عناداً وتكبّراً" رغم التحولات الكبيرة في المنطقة.
واتهم البيان الحزب بـ"الاحتيال السياسي" لرفضه إصدار بيان واضح يعلن "خروجه العسكري من
جنوب نهر الليطاني
"، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بـ"إلزام الحزب بإصدار مثل هذا البيان أو استقالة وزرائه من الحكومة".
وأكد اللقاء دعمه "لحرية الشعوب أينما كانت"، معرباً عن نظره "بعين الأمل إلى انتفاضة الشعب
الإيراني
وشجاعته وإلى انعكاساتها على الداخل اللبناني".
